A többhektáros munkaterületen Stáhl Barbara, a kivitelező Vemévszer Kft. fő-építésvezetője kalauzolta végig a Napló munkatársait. A Zöld város elnevezésű, Kulturális negyed programnak is hívott fejlesztéssel az önkormányzat célja a Kolostorok és kertekhez hasonló, rekreációs célokat szolgáló, minőségi zöldterület létrehozása a belvárosban.

A Szent Miklós-szeget (volt Kálvária-domb), a Csermák Antal Zeneiskola és a Laczkó Dezső Múzeum körüli területeket, valamint az Erzsébet sétányt is érintő fejlesztés 3,1 hektáron, vagyis közel 4,5 focipályányi területen kezdődött el 2021 legvégén, a grandiózus beruházás idén tavasszal zárul. A munka ütemterv szerint halad, emelte ki a fő-építésvezető. A veszprémiek számára a legszembetűnőbb változás a korábbiakhoz képest, hogy a Szent Miklós-szeg könnyen megközelíthetővé és bejárhatóvá válik, oldalában kávézó és támfalsétány létesül, valamint, hogy a zeneiskola melletti parkoló helyét korszerű játszótér és sétány vette át. Stáhl Barbara elmondta, a zeneiskola előtti területre személyautók nem hajthatnak be – erről telepített bóják gondoskodnak –, viszont az alsó kampuszon, az egykori teniszpályák helyén, nagyjából a Bakonyi Ház vonalában egy másik projekt keretén belül 200 férőhelyes mélygarázs épül nyárra, ahonnan sétautak vezetnek majd a zeneiskola és a színház irányába.

Szintén jelentős változás, hogy az Erzsébet liget és az egyetemi kampusz közötti fal jelképesen és több helyen ténylegesen is megszűnik, átjárást biztosítva ezzel a sétány és a Pannon Egyetem alsó kampusza, ezen keresztül az Egyetemváros között. Stáhl Barbara elmondta, a beruházó önkormányzat célja volt, hogy a zöldterületen minden generáció otthonosan érezze magát. Ennek érdekében készült például a múzeum előtt gumiburkolatú innovatív játszótér, korszerű játékokkal, ivókúttal. A korábbiakhoz képest számos sétautat alakítottak ki a területen: a Kálvária-domb például a szakrendelő felőli oldalról a mozgássérültek számára is könnyen megközelíthető lesz, valamint a múzeum felől is épült egy új rámpa, továbbá felújították a meglévő, de korábban rossz állapotú vöröskő burkolatú lépcsősort is.

A Kálvária-dombot az északi – színház felőli – és nyugati – Komakút tér felőli – oldalán egyaránt támfallal építették körbe. Ezzel megidézik az egykori állapotot: a Szent Miklós- szeget ugyanis a második világháború pusztításáig két oldalról is házak szegélyezték. A terület egy új szolgáltatással is gyarapodik: a Kálvária-domb oldalába egy kávézónak helyet adó épület készült, amelynek egyik érdekessége a zöldtető: az épület tetejére – amely L alakban bejárható lesz – növényeket telepítenek. A helyiség belső szépészeti munkálatai még folynak, a hatalmas panorámaüvegek azon a két – a zeneiskola és a színház felőli – oldalon kaptak helyet, ahol terasz is létesül majd. A kávézó épületének építészeti letisztultságát a külső látszóbeton adja, belül pedig a natúr fa és fekete színű burkolatok már kirajzolják azt a dizájnt, amelyet megálmodtak a tervezők. Az épület oldalába két nagyméretű reliefet is beépítettek, ezen a Kálvária-domb és környékének 19. századi térképe és egy történeti leírás olvasható a második világháborúban nagyrészt megsemmisült városrészről.

Az Erzsébet sétányon is több újdonsággal találkozhatnak majd a járókelők, az egyik legnagyobb változás, hogy a korábbinál több úton járható be a terület. Az eddigi alsó, térköves út mellett a sétány középső és legfelső szintjén is új sétautat alakítottak ki speciális burkolattal, a szintek között pedig új lépcsősorok segítik a gyalogosok közlekedését. A sétautakra úgynevezett stabilizált, szórt burkolat került, amelynek előnye, hogy átereszti a vizet, így a környező növényeket nedvességhez juttatja, hívta fel a figyelmet Stáhl Barbara, aki megjegyezte, a tervező arra törekedett, hogy a lehető legkevesebb vizet vezessék el zárt csapadékrendszerbe, ehelyett minél több hasznosuljon a természetben. A ligetbe már több mint harmincezer növényt telepítettek, és felújították a fitneszpark eszközeit, valamint új padokat és pihenőpadokat (napozóágyakat) is kihelyeztek, amelyek segítik majd a rekreációt és a pihenést. Bár a sétányon LED-világítótestek beépítésével új közvilágítási hálózatot építenek ki, a beruházás során megőrizték azt a műemléki védettségű kandelábert is, amely a sétány ActiCity (volt gyermekkórház) felőli oldalánál található. A beruházás érinti a Hóvirág utca és a Mártírok útja által határolt kis ligetet is: itt füvesítettek, új térkő burkolatot alakítottak ki, és utcabútorokat is telepítettek, míg a Bakonyi Ház és a Laczkó Dezső Múzeum között egy etnobotanikai kert kapott helyet. A növénykazettákba olyan őshonos, a Bakony térségében megtalálható növényeket ültetnek, mint például kökény vagy galagonya.