Abonyi János, a Pannon Egyetem rektorhelyettese köszöntőjében kiemelte, a diplomával a hallgatók méltán kiérdemelt értéket kapnak a kezükbe. – A nagy válságok idején mindig felmerül az az alapvető kérdés, hogy mit is nevezünk értéknek, és ki állítja azt elő. A neoklasszikus közgazdaságtan szerint mindennek annyi az értéke, amennyit a piacon valaki hajlandó fizetni érte, azaz kizárólag annak van értéke, ami piacosítható. Diplomavárományosaink számára kívánom, hogy mihamarabb tapasztalják meg, hogy a tanulmányaik során megszerzett tudás olyan elsőrangú használati értéket képvisel, hogy munkájukat kiemelkedő jövedelemmel és elismeréssel díjazzák – mondta. Hozzátette, habár a válságok miatt a jövő nem kiszámítható, a gazdaságtudományok bölcs alkalmazásával egyéni sorsunk jó irányba fordítható.

Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Zrt. vezérigazgatója ünnepi beszédében arról beszélt, a most végzett hallgatók akaratlanul is az EKF program részeseivé váltak. – Bár most lezárul egy fejezet az életükben, arra biztatom önöket, hogy ne köszönjenek el végleg intézményüktől. Kötődésük az egyetemhez és ezáltal a városhoz egy életre szól. Térjenek ide vissza minél gyakrabban, különösen az idei évben, amikor büszkén mutatjuk meg a világnak, hogy mi vagyunk Európa kulturális fővárosa – tette hozzá.

Fehérvölgyi Beáta, a gazdaságtudományi kar dékánja beszédében kiemelte, a megszerzett diplomák mögött rengeteg munka és türelem áll. Hozzátette, az EKF-fel sok értéke megegyezik az intézménynek, mint a közösségépítés fontossága, a hagyomány tisztelete, az innováció, illetve a fenntarthatóság. A fiatal diplomásoknak felhívta a figyelmét arra, hogy ne felejtsék el, hogy mennyi mindenki segítette az útjukat.

Az ünnepségen díjakat és kitüntetéseket is átadtak.