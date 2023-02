A Stefanovszky-ház udvarán Lovasi Jenő (1911–1956) magyag királyi főhadnagy, az 1956-os Lovasi Nemzeti Forradalmi Bizottság elnökének emléktáblájánál Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet országos elnöke köszöntötte a jeles számban megjelenteket, majd Berkes Péter plébános mondott imát a kommunizmus áldozatainak lelki üdvéért. Kovács Mária Györgyi, az ősei ingatlanját néhány éve visszavásárló unoka megemlékezését követően koszorúkat helyeztek el a tragikus sorsú 56-os forradalmi vezető és családja emlékére, ezután a tiszteletadás a faluháznál folytatódott.

A jelenlegi közintézmény 1952-ig a Varjas család tulajdonában állt, melynek oldalán 2020-ban helyeztek el emléktáblát egykori tulajdonosa, a kommunista diktatúra áldozatává vált Varjas Géza (1880–1952) lovasi nagygazda tiszteletére. Mártíromságot szenvedett nagyapjára emlékezve Varjas Géza nyugalmazott egyetemi magántanár, a fizikai tudományok kandidátusa személyes hangvételű gondolatokat idézett fel, aztán Kálmán Csaba református lelkipásztor imádkozott a baloldali önkény áldozatainak, elszenvedőinek lelki üdvösségéért.

Forrás: Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet

Mindkét emlékhelyen elhelyezték az emlékezés koszorúit Lovasi Jenő és Varjas Géza leszármazottai, rokonai, valamint a Lovasról szintén elűzött Stefanovszky, Pálffy és Balogh család, illetve Lovas Község Önkormányzata, a Lovasi Református Egyházközség, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet és a Történelmi Vitézi Rend képviselői is.

A emléknap lovasi programjának folytatásaként a faluház zsúfolásig megtelt tanácstermében Fehérné Kiszlinger Anett alpolgármester mondott beszédet, végül Kovács Mária Györgyi tartott helytörténeti vonatkozásokat is tartalmazó, régi sajtóanyagok fénymásolataival szemléltetett előadást a kommunista diktatúráról. Külön megemlékezett a kifosztása és a kuláküldözés után is Lovason maradt Holczhauser, Dienes és Nemes családról is.