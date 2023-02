A gimnáziumok versenyében ismét az első tízbe került a veszprémi Lovassy László Gimnázium. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vidéki középfokú oktatási intézmények megmérettetésében is a legjobbak közé tartozik az iskola. Ezúttal a matematikaeredmények és a szövegértés volt a két legfontosabb mérőeszköz. A Veszprém Televízió hétfő esti közéleti magazinjában Schultz Zoltán igazgató beszél az újabb sikerről, valamint két végzős diák is elmondja, hogy miért jó lovassysnak lenni.

A Beszéljünk róla című műsor másik témája Csopak tavalyi eredményei és a veszprémiek körében is népszerű Balaton-parti település idei tervei a nyári szezonban. Kiderül az is, hogy emelkednek-e a strandbelépőárak. Ambrus Tibor polgármester elmondja azt is, milyen új programok várják majd a Csopakra látogatókat, és szó lesz egy új, helyi közösségi oldalról is.

Az adás szerkesztő-műsorvezetője Donát Tamás. NA