Fülöp Ákos maga is sportoló volt. Kajakozott, majd elvégezte a Testnevelési Egyetem rekreáció szakát, azután a Debreceni Egyetem Pszichológia Karán szerzett pszichológusdiplomát. Nem csak tanulmányai, hanem saját élményei alapján is tud segíteni a hozzá fordulóknak. A sportpszichológia a sportban, fizikai aktivitásban részt vevő személyek mentális állapotával, valamint a sportnak a pszichére gyakorolt hatásával foglalkozik. Egy átlagos szabadidős sportoló hetente akár 3-5 alkalommal is edzi izmait, csiszolja technikáját, fejleszti erejét, gyorsaságát, állóképességét. Izmaink fejlesztésével hetente 3-6 órát foglalkozunk, amely havonta 12 – 18 óra, évente pedig 144-216 óra is lehet.

Mégis azzal, amely mindezt működteti, lelkünk, a mentális képességeink professzionális „edzésével” elhanyagolhatóan keveset foglalkozunk. Mára nem kérdés, hogy a csúcsteljesítmény nem csupán a fizikai képességek összessége, a lelki és mentális tényezők szerepe jelen kori sportunkban fontosabb, mint valaha volt.

A csúcsteljesítmény egy pszichofiziológiai jelenség, ahol a fizikai teljesítőképesség optimuma mellett megköveteli a pszichológiai felkészültséget. A csúcsteljesítmény elérésének alapját képezi az éberség, a koncentrált figyelem és a nyugodt lelkiállapot. Ez leginkább a magyar származású pszichológus professzor, Csíkszentmihályi Mihály által megfogalmazott flow-élményhez hasonlít: a csúcsteljesítmény során a személy örömtelien merül el abban a tevékenységben, amelyet éppen végez; hatékonynak és koncentráltnak érzi magát.

A sportolóknak pszichikai edzéstervre van szükségük, és ugyanolyan módszerességgel kell felkészülniük fejben is, mint fizikálisan az edzések során. Ez a felkészülés jó esetben egy élvezetes szellemi kaland, egy komoly személyiségfejlődés része az egyre magasabb teljesítmény elérése érdekében. Az úton sok más kérdéssel is szembesül az utazó: számot vet igazi céljaival, megküzd szorongásaival, hatékonyabb kommunikációt tanul, megtanul kiállni önmagáért, kijavítja mozgássémája hibáit, felkészül következő versenyeire.

A pszichés felkészültséget folyamatosan gyakorolni és finomítani kell a sportolónak, hogy a lehetőségeit kihasználja és következetesen cselekedjen. A sportpszichológiai felkészülés során képességeket, készségeket sajátít el, mert a felkészülés célja a teljesítményfokozás, a teljesítmény - optimalizálás.