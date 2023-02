A Német Nemzetiségi Egyesület aktív részese és szervezője Magyarpolány kulturális életének, valamint az épített környezet megújításának is. A bál előtt beszámoltak arról, hogy az egyesület támogatásával több mint kétmillió forint pályázati forrásból megújult a keresztúton lévő Ágoston-kereszt, a falu határában elhelyezkedő és a temetői kereszt is. Továbbá a német nyelvű síremlékek felújítását több mint 1,5 millió forinttal, a civil közösségi zöld ház fűtésrendszerének kialakítását is mintegy kétmillió forinttal támogatta az egyesület. Az egyesület tagjain kívül a fellépők között volt a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Dalkör, a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Tánckar, és a Magyarpolány Hangja Vegyeskar is.

Grőber József polgármester köszöntő beszédében úgy fogalmazott, hogy egy jó közönséggel és egy jó zenekarral, a Johanns Kapellével minden megvan ahhoz, hogy ezen az estén mindenki jól érezze magát, hiszen az elmúlt két évben a járvány okán nem tudták megrendezni a sváb bált. Megjegyezte, hogy nem egyszerűen csak báloztak és mulattak, hanem a résztvevők asztalánál a sváb gasztronómiát is megmutathatták a vendégeknek, ilyen volt például Zsuzsa néniék bárányhúsos-rozmaringos fasírtja ecetes fokhagymás szilvabefőttel tálalva, s természetesen a saját készítésű szilvórium sem maradhatott el.