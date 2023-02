Kovács Áron (Fidesz–KDNP) önkormányzati képviselő a veol.hu-nak kedden elmondta, egy véradással három életet lehet megmenteni, és a véradást semmi mással nem lehet pótolni.

– Ezért is örülünk annak, hogy a civil szervezetek is részt vesznek mindebben és nyolcadik alkalommal szervezték meg a véradást. Ezúton is arra biztatok mindenkit, hogy aki teheti, jöjjön és adjon vért – mondta a képviselő, aki rendszeres véradó, kedden is adott.

Óhegyi Tamás projektvezető, a Veszprém Vármegyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület részéről ugyanakkor arról beszélt, hogy a Miniszterelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkársága a Civil Közösségi Szolgáltató Központok, valamint az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt közreműködésével nyolcadik alkalommal rendezi meg a Civil Véradó Hetet, mely idén országszerte 59 helyszínen és 73 véradási időponttal nyújt lehetőséget a véradásra.

– Örömteli, hogy minden eseményen sikerült növelni nemcsak a véradók, hanem a helyszínek számát is – fogalmazott.