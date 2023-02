A Kazinczy tér 3–5–7. számú Y-épületek mögötti területen az avatási ünnepségen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a hely a modern Tapolca egyik szimbóluma volt 50 évvel ezelőtt.

– Hiszen az Y-házak, amelyek akkor épültek, egy önbizalomtól duzzadó új városnegyedben készültek. Most, fél évszázaddal később azt láthatjuk, hogy újjászületőben van a térség. Egy-egy beruházással, a környezet rendezésével bizonyítja, hogy a város vezetése, a város ügyei iránt érdeklődő polgárok úgy gondolják, hogy ami 50 éve történt, az nem egyszeri kisiklása volt Tapolca történetének. Sokkal inkább a város egy olyan gyarapodása, amely új élettereket, új színtereket hozott létre, és amely ugyan az akkori felfogásnak megfelelően és az akkori építészeti kultúrában épült, de ma a környezet újjávarázsolásával talán a korhoz lehet igazítani. Jól mutatja ezt a szabadidőpark is, amely kifejezetten az életminőséget kívánja javítani, a szabadidő minőségi eltöltésével, azzal, hogy a fiatalok számára kicsit az egészséges kikapcsolódás lehetőségét teremti meg. Valamint mindenki számára lehetővé tegye, hogy szabadidejét itt töltse, másokkal ismerkedve és különféle találkozásokkal múlatva az időt. A sportpálya és a szabadtéri kondipark használata nemcsak egészséges, hanem és szórakoztató is. Abban bízunk, hogy sokan, akik ma még a lakásukban töltik a szabadidejüket, lejönnek ide és együtt lesznek a többiekkel. Jön a tavasz, talán már egyre többen használják majd ezeket az eszközöket, és ez is hozzájárul, hogy Tapolca és ez a városrész egy erősebb közösség legyen – mondta a miniszter és gratulált a beruházáshoz.

A Kazinczy téren átadott felújított sportpályát a gyerekek rögtön birtokba is vették

Fotós: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Dobó Zoltán polgármester szerint a kis tér Tapolca ötven évvel ezelőtti fejlődésének egy metszetét mutatja egészen napjainkig.

– Buzás Gyula a körzet önkormányzati képviselőjeként annak idején, amikor épült ez a pálya, maga is kivette a részét a munkából, ahogy most szintén. De köszönetet érdemelnek rajta kívül is sokan, mindazok, akik segítettek, hogy sikerüljön a megvalósítás és ma legyen miért összegyűlnünk itt. Remélem, hogy fiatalok és idősek egyaránt használják majd ezt a parkot, hiszen az volt a célunk, hogy minden korosztálynak megfeleljen – mondta a polgármester, és a miniszterrel közösen átvágták a nemzeti színű szalagot, majd a helyi gyerekek birtokba vették a sportpályát.