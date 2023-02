2009 óta minden évben megméreti magát Európa 20 turisztikai desztinációja a European Best Destination közönségszavazáson, hogy az utazók véleményére bízva magukat kiderítsék, melyik város érdemes a legjobb úti cél címre. Az idei versenyben a hetedik helyen végzett Veszprém, ami tovább erősíti a város nemzetközi népszerűségét. Sőt, a Best Family City Breaks in Europe #1 kitüntető rangot is bezsebelte a város, vagyis elnyerte az Európa legjobb családbarát városi desztinációja elismerést.

A február 10-én lezárult European Best Destination 2023 szavazás során a kontinens legjobb úti céljaira több mint 700 ezer szavazat érkezett 178 országból. Veszprémre a hazai voksokon túl sok szavazat érkezett angol, amerikai, francia és ír utazóktól. Ez egyértelműen bizonyítja, hogy Veszprém előkelő helyen szerepel e nemzetek turisztikai célpontjai között is. A szavazás lezártával 2023-ban Veszprém büszkén viselheti a European Best Destinations megtisztelő címet, valamint a Best Family City Breaks in Europe #1 kitüntető helyezést is.

A pályázatot a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. írta és menedzselte. A jeles versenyben már a részvétel is nagy jelentőségű Veszprémnek, hiszen olyan népszerű desztinációkkal szállt ringbe, mint London, Bécs, Athén, Koppenhága és Prága.