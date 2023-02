A VI. Bakonyi Nyuszitúrát a Gaja-völgy Egyesület szervezi meg április 8-án, szombaton. A húsvéti tavaszköszöntő teljesítménytúrán a Palotai Bakony sokaknak ismeretlen útvonalait járhatják be a túrázók. Érdekes és sokszínű táj ez, hegységre emlékeztető sziklák, szurdokokban erdők váltakoznak. A gerincekről kiinduló – itt horognak hívott – szárazvölgyek oldalain hosszanti sávokat alkotva, szikla- és lejtőgyepek telepedtek meg a bokor- és szurdokerdőkkel tarkított tájon. A rendezvény remek lehetőséget biztosít egy igazi családi, baráti sportos hétvégére, a túrán profik és amatőrök egyaránt indulhatnak, akár futva is. Az idei évtől – közkívánatra – egy nagyobb, 45 kilométeres távot is indítanak. Várják iskolák, céges csapatok jelentkezését is. A gyülekező a Petőfi Sándor Művelődési Háznál lesz, a rajt 6 és 12 óra között. Előzetesen is lehet nevezni.