A Somló és Környéke Bor és Pálinka Lovagrend a múlt szombaton Győr-Gyirmótón, az Aranyhal étteremben rendezte meg a hagyományos borlovagbálját, melynek mottója így hangzott: „Minden sikeres férfi mögött egy erős nő áll.” Az est védnöke Dézsi Csaba András, Győr polgármestere és Kovács Zoltán országgyűlési képviselő volt.

A bált az üdvözlőitalok után Horváth Ferenc kancellár és Simon János elnök nyitotta meg, a ceremóniamester Fegyverneki György volt. Az esemény két védnöke is részt vett a rendezvényen. Dézsi Csaba András – aki párjával vett részt a bálon – orvos-kardiológusként a bor kedvező élettani hatásáról beszélt. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a somlói szőlőművelés hagyományának tiszteletéről és megőrzéséről szólt. Az új győri konzul, Simon Róbert mindenhol ott volt és segített, a vendégek fogadásától kezdve a tombolák gyűjtésen át a nyeremények kihúzásáig. Felcsigázta a vendégeket a félszáz értékes tombola, köszönet azoknak, akik ebben is melléálltak. A vacsora előtt önzetlen munkájuk elismeréseként két új tiszteletbeli borlovagi címet adtak át: az elnök és a kancellár feleségének, Simon Jánosné Erikának és Horváthné Fehér Andreának.

A báli vacsora előtti irsai borpárlat meghozta az étvágyat a kitűnő ételekhez. A vacsora után két új borlovag avatására is sor került Horváth Imre Tamásné Éva és Zaveczki Tamás személyében. Reményeink szerint ők is hasznos tagjai lesznek a közösségnek. A borlovagavatáson Szarka Ferenc bor és pálinkalovag is közreműködött. A báli hangulatról a jó somlai borok és Abdai Róbert zenéje gondoskodott.

A húst Babati Zoltán borlovag, a halat Horváth Ferenc kancellár, az étkek mellé a finom borokat Horváth Ferenc, Simon János és Bogdán József biztosította, persze több borlovag saját és kedvenc borait is kóstolhatták. Az Aranyhal étterem pedig remek helyszínnek bizonyult mind a díszítés, mind az ételek és italok terén. Köszönet mindenkinek, aki részt vett a bál szervezésében, rendezésében. Kiemelendő Véghné Debreczeni Márti és Végh Guszti társszervezők munkája. A hajnalig tartó bál ismét egy felejthetetlen esemény volt a bor és pálinka lovagrend életében. Visszautalva a bál mottójára: Jó mulatság, férfimunka „is” volt.

Somogyi Zoltán