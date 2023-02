A polgármester azt mondta, a lezárást indokolja, hogy megkezdődik a gerincvezeték és a házi vízbekötések cseréje, amit a Dunántúli Regionális Vízmű saját költségen végez, 500 millió forintért. Már elhasználódott a 60 évesnél is öregebb vízvezeték, emiatt gyakran meghibásodott. A munkálatokat a tervek szerint év végéig befejezik. A munka alatt a gyalogosok közlekedhetnek, és az áruszállító járművek is behajthatnak az üzletekhez. Az érintett területen élőket arra kérik, autóikkal álljanak be az udvarukba, vagy vegyék igénybe a Major utcai parkolókat. A központban a parkolást felfüggesztik, de a célforgalom behajthat oda. A lezárás miatt megváltozik a buszközlekedés is. A részletekről a város honlapján lehet olvasni.