A Napló és a veol.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Veszprém vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk. Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat.

Nézzük a jelölteket!

1. Gelencsér András egyetemi tanár, a Pannon Egyetem rektora

2. Dobó Norbert mestercukrász

3. Mihályi Jeromos tihanyi perjel

4. Tornai Tamás borász

5. Kovács Norbert Cimbi néptáncoktató, koreográfus

6. Márkusné Vörös Hajnalka levéltáros

7. Töreki-Vörös Ibolya kórházigazgató

8. Papp Imre várkapitány

9. Bagyó Sándor vízimentő

10. Farkas Zsuzsa állatmenhely vezető



Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férfi csapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Veszprém vármegyében!

Íme a jelöltek, kategóriánként.

Az év női sportolója

- Gaál Zsóka sakkozó

- Máramarosi Rita tájfutó

- Bartha-Kéri Bianka atléta

- Kövér Fanni atléta

- Bécsi Nikolett küzdősportoló

Az év férfi sportolója

- Rasovszky Kristóf úszó

- Siklósi Gergely vívó

- Szögi István atléta

- Kónya Ádám sífutó

- Tatai József futsalos

Az év férfi csapata

- Telekom Veszprém (kézilabda)

- Practical VLS Veszprém (labdarúgás)

- Balatonfüredi KSE (kézilabda)

- Fejér-B.Á.L. Veszprém (kézilabda)

- Úrkút SK (labdarúgás)

Az év női csapata

- Szent Benedek RA (röplabda)

- Veszprém Pannon SE (kézilabda)

- VESC (röplabda)

- Veszprém FC USE U19 (labdarúgás)

- Ajkai Asztalitenisz SE (asztalitenisz)



Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!