Az ennek kapcsán tartott sajtótájékoztató elején kiderült, az együttműködésről szóló határozatot a Veszprém Vármegyei Közgyűlés is jóváhagyta szerdai ülésén. Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, az együttműködést a vármegyei önkormányzat kezdeményezte annak érdekében, hogy még szorosabbra fűzzék kapcsolataikat a településekkel. Elhangzott az is, hogy a közös projektben a falu- és tanyagondnoki képzést is a Pápai Szakképzési Centrummal bonyolítja le mostantól a vármegyei önkormányzat.

Sági István kancellár arról beszélt, hogy egy olyan, folyamatosan bővülő együttműködés indul el, amely minden olyan igényre tud megoldást és választ adni, ami akár az önkormányzat, akár a térségben élők részéről érkezik. Ehhez más mellett kollégáik tudását és kapcsolatrendszerüket is hozzá tudják majd tenni.

Imre László vármegyei jegyző kijelentette, a vármegyei önkormányzat a Területfejlesztési és operatív program elfogadásával részt vesz az európai uniós pályázatok végrehajtásában, konkrét pályázatok, fejlesztések valósulnak meg vármegyeszerte. Szerinte az ezzel kapcsolatos munka mutatta meg számukra azt, hogy nem minden pénzkérdés, hiszen olyan társadalmi problémákkal szembesülnek nap mint nap – elsősorban a települési önkormányzatok jelzései alapján –, amelyek azt az igényt fejezik ki, hogy a társadalmi innováció területén is lépniük kell. Kiemelte, fontos, hogy megtalálják a vármegyében azokat a tudásközpontokat, amelyek segítik a Vármegyei Önkormányzati Hivatal munkáját, és megtalálják azt a konkrét igényt, amely a vármegye lakossága részéről jelentkezik. Ennek első lépéseként felvették a kapcsolatot a Leader-csoportokkal és az ott tömörülő kistelepülésekkel, információt szerezve arról, hogy mi a valós probléma, hiszen szerinte azzal kell foglalkozni, ami a vidék társadalmát foglalkoztatja.

Berta Ildikó főigazgató arról beszélt, hogy a Pápai Szakképzési Centrumnak és intézményeinek ez egy kiemelkedő lehetőség. – Olyan lehetőséget kapunk, ami két jó irány, hiszen egyrészt kiemelt kormányzati stratégia a vidékfejlesztés, másrészt pedig egy olyan lehetőséget kínálunk a felnőttek oktatása, a felnőttképzés területén, ahol gyümölcsöző megoldások találhatóak – fogalmazott, és hozzátette, jelen pillanatban öt intézményük van – Sümegen, Várpalotán, Zircen egy-egy, míg Pápán két szakképző intézmény –, ahol összesen közel 2200 diák tanul.