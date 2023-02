Az iskolában többéves múltja van már a tavaszváró, télűző népszokások felelevenítésének, így az alsósok az ovis vendégekkel, szülőkkel és pedagógusokkal együtt most is körbejárták az iskola udvarán felállított, felöltöztetett szalmabábut, amit közben meggyújtott Karcsi bácsi, a gondnok. Elégettek minden rosszat, betegséget, sőt, még a gyerekek által papírlapokra írt egyéni problémákat, gondokat is a kiszebábbal együtt. A régi hagyomány felélesztése természetesen hatalmas élmény volt a gyerekeknek. „Haj ki kisze, haj! Gyűjj be sódar gömböce! Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget!" – hangzott az udvaron, majd a „Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!” szólalt meg többször a gyerekek szájából a tavaszváró, télűző népszokás felelevenítése során.

A kiszebábot Muzsiné Csetey Annamária, Sarmon Emília és Belák Ildikó pedagógus készítette, a táncházat Szijártóné Lovász Gabriella vezette le. A tavaszvárás, a téltemetés gyökerei egészen az ókori rómaiakig nyúlnak vissza. Akkoriban mulatozással próbálták elűzni a telet, de számos más régi népszokás is kapcsolódik ehhez az időszakhoz. A legnépszerűbb, legismertebb a kiszézés és bábégetés, de a bolondos felvonulás, a busójárás, vagy éppen a tüzes kerék gurítása is ebbe a körbe sorolható.