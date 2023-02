Amikor az első alkalmakat szervezték, a társaság még elfért az akkori földszinti kis étteremben, ám ahogyan múlt az idő, egyre nagyobb híre lett a bálnak, egyre többen jöttek a Dózsavárosból, később pedig a baráti társaságokkal Veszprém többi városrészéből is.

Amint Csécs Ferenc, a baráti kör elnöke elmondta, azért is örültek az idei alkalomnak, mert a megelőző két évben a Covid, majd pedig egy másik betegség miatt nem lehetett meghirdetni a bált. Idén is szép számban jöttek a vendégek, mintegy száznyolcvanan ünnepeltek a Dózsa iskola emeleti zsibongójában, ahol jókora meglepetés érte a jelenlévőket. Zászlóval, aranypalástban vonult be a baráti kör húsz tagja, visszahozva ezzel az EKF megnyitójának egyik színpadképét, ahol így szerepelt a baráti kör. Az elnök azzal toldotta meg az élményt, hogy elmagyarázta, mit jelentenek a szimbólumok a városrész új zászlaján.

Ezek után lépett a mikrofonhoz az est fővédnöke, Ovádi Péter, aki feleségével együtt jött a farsangi bálra. Mint „dózsavárosi gyerek” – ezt szokta mondani – kifejezte örömét, hogy a Dózsaváros közösségi életébe még az ilyen megmozdulás is beletartozik. A zenét idén Veszprém ötvenéves, Gizella-díjas zenekara, a Viktória szolgáltatta, a hangulatot pedig az is fokozta, hogy, mivel batyus bálról volt szó, a saját termésből származó borokat vagy rövidebb itókákat is megkóstolták.