– A szokásos menetrend szerint zajlott az első félév, hosszú idő után először nem merült fel a jelenléti oktatáson kívüli oktatási forma – fogalmazott a veol.hu érdeklődésére Horváth Szilárd igazgató. – Az energiaválság miatt 25 százalékos takarékossági célkitűzés jelent meg a közintézmények részére, amire egy intézkedési tervet hoztunk létre, azonban ez semmilyen formában nem befolyásolta a nevelési-oktatási programunk megvalósítását. A takarékosság jegyében sok olyan dolog is előtérbe került, aminek más esetben is előtérbe kellene: például hogyan takarékoskodjunk a fűtéssel, a villanyárammal, az elektromossággal.

Az intézményvezető hangsúlyozta, az első félévben tanításon kívüli programokat is tudtak szervezni, így versenyek lebonyolítására, közösségi események megtartására és nyilvános iskolai ünnepélyek megrendezésére is lehetőségük volt.

– Ez azért is nagyon fontos, hogy újra teljes jogú iskolapolgárként éljenek azok a gyerekek, akik itt tanulnak – jelentette ki Horváth Szilárd. – Most, hogy elérkeztünk a félévhez, húztunk egy vonalat, és elkezdtük a második félévet. Jól sikerült az első félév, hiszen közel 4,3 tizedes lett a tanulmányi átlageredmény, a magatartás és a szorgalom pedig 4,4 fölötti. A három első osztályunkba járó kicsik eltérő ütemben, de szépen beilleszkedtek, felvették az iskola ritmusát.

– Ugyanakkor a nyolcadikosok a másik véglet, akik a továbbtanulás küszöbén állnak, aminek érdekében ősszel az iskola megvalósította azt a pályaorientációs programot, amelynek keretében az iskolában lehetőséget teremtettek a gyerekeknek arra, hogy három egymást követő órán a szakképzési centrum, illetve a Veszprémi Tankerületi Központ képzéseivel ismerkedjenek.

– Ezenkívül – szintén ősszel – meghívtuk ide a veszprémi középfokú oktatási intézmények képviselőit, csakúgy, mint Balatonalmádiból és Balatonfüredről is az intézmények vezetőit, akik tájékoztatót adtak a gyerekeknek és a nyolcadikos szülőknek az ő intézményüket jellemző képzési formákról, kínálatról és arról, hogy mi a bekerülés módja az intézménybe. A honlapunkon létrehoztunk egy oldalt, ami könnyen eligazította a gyerekeket a feladatokról, időpontokról. Az év vége felé megtartottuk a szokásos szülői értekezleteinket, majd jött a fénypontja az első félévnek: a január 21-ei központi írásbeli felvételi. Összességében 97 tanuló végez most nyolcadikban, és ebből 93-an írtak központi írásbeli felvételit matematikából vagy magyarból. Az írásbeli felvételik eredménye alapján azt kell mondjam, hogy nagyon ügyesek voltak a gyerekek. Nyilván ilyenkor nagyon meghatározó az, hogy ki milyen személyiségű, mennyire izgul, mennyire stresszel rá az adott feladatra, de azért alapvető feltétel a felkészültség. Reméljük, hogy – miként az elmúlt években is –, valóban eredményes és sikeres lesz a továbbtanulás – zárta összefoglalóját Horváth Szilárd.