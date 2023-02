– A hazai termőterületek harmada az aszály mellett ár- és belvíznek is kitett, így a szélsőséges időjáráshoz hatékonyan kell alkalmazkodnia a mezőgazdasági vízgazdálkodásnak. A tavalyi drasztikus aszály után az enyhe tél és a belvizek is gondot okozhatnak, a vízgazdálkodás fejlesztése és a megfelelő földművelési technológiák alkalmazása elkerülhetetlen – hívja fel a figyelmet minapi közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján jelenleg a talaj telítettsége országosan eléri a 80–100 százalékot a felső egyméteres talajrétegben. Amennyiben folytatódik a csapadékos idő, esetleg havas lesz még a tél, a magasabb talajvízállású és a szikes területeken, továbbá egyes folyó menti térségekben jelentősebb belvízi elöntések is kialakulhatnak. A Balaton vízállása a kedd reggeli adatok szerint 95 centiméter volt, ami a január elsején mért adatokhoz képest 13 centiméterrel nőtt.

Mindezt összevetve szükséges növelni a puffervíztereket, elsődleges feladat a többletvizek elraktározása, a csatornarendszerek medertározási kapacitásának maximális kihasználása, a csatornák feltöltése, illetve – ahol lehet – feltöltve tartása. A vízkészletek megőrzésének jelenleg a medertározás a leghatékonyabb módja, ám az esetleges belvízi elöntések is mérsékeltebb károkat okozhatnak a tározási kapacitás növelésével.