A projekt – amelyet európai uniós támogatásból finanszíroznak – a fekvőbeteg-ellátó kapacitások tehermentesítését és a járóbetegként is ellátható páciensek számának növelését célozza, közölte az intézmény. A projekt megvalósításával több mint félmillió lakos egészségügyi ellátásnak minősége javul. Hozzátették, a Széchenyi 2020 programban megvalósuló projekt lehetőséget biztosít arra, hogy a szemészet, a szülészet-nőgyógyászat, a sebészet, a traumatológia, a fizikoterápia/gyógytorna, a radiológia, az urológia, a kardiológia, a gasztroenterológia, a bőr-nemi gondozó, a bőrgyógyászat, a fül-orr-gégészet, a csecsemő- és gyermekgyógyászat szakterületére új eszközöket, berendezéseket vásároljon az intézmény. Többek között röntgenberendezést, valamint különféle diagnosztikai és műtéti eszközöket, például endoszkópokat, ultrahangot, műtőasztalt, betegszállító kocsit, valamint műtéti és rehabilitációs eszközöket szerez be a Csolnoky Ferenc Kórház. Közölték azt is, az új eszközök csökkentik a várakozási időket, pontosabb és energiatakarékosabb egészségügyi szolgáltatást tesznek lehetővé, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a fekvőbeteg-ellátásba kevesebb beteget kelljen továbbküldeni. A projektre 294 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz jutott a Csolnoky-kórház. Az orvosieszköz-fejlesztések révén lerövidül az intézményben eltöltött idő, és további cél, hogy a járóbeteg-szakellátásban a betegségeket időben feltárják, ezáltal csökkentsék az egészségügyi kockázatok számát, és segítsék az eredményesebb gyógyítást. A Csolnoky Ferenc Kórház a Veszprém vármegyében élő lakosok ellátásáért felel, az intézmény 22 különféle gyógyító szervezeti egysége három telephelyen 79 járóbeteg-szakrendelést, 22 ambulanciát, nyolc gondozót és 22 diagnosztikai egységet működtet.