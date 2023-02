Hétfő hajnalban a Richter-skála szerint 7,8-as magnitúdójú földrengés rázta meg Törökország déli részét és Szíriát. A természeti katasztrófában ez idáig több mint 20 ezer ember halt meg. Az érintett országok nemzetközi segítséget kértek, így számos ország vesz részt a mentésben. Magyarországról is több csapat utazott a térségbe, a baptista segélyszervezet speciális mentői is a helyszínen tartózkodnak. Feladatuk a városi kutatómentés, a csapatban kutyások, műszakiak és egészségügyi személyzet is van.

– A hajnali, első földrengésre senki sem volt felkészülve, így nagyon sok család rekedt a szobákban, lépcsőházakban, rengeteg az áldozat – számolt be Borbély János. – A túlélők kocsikban, sátrakban alszanak, továbbra is vannak kisebb és nagyobb földrengések, az ellátás a körülményekhez képest megoldott. Legfőbb feladatunk természetesen az élők felkutatása, amíg mentő nem érkezik a helyszínre, a sérültek ellátása, támogatjuk a helyiek munkáját, illetve szakmai tanácsokat adunk a bontást illetően. Már az első napon sikerült egy kisfiút kihoznunk a romok alól, sajnos ő később belehalt a sérüléseibe, ezután három személy életét tudtunk megmenteni, majd 14 óra kemény munka után a török kollégákkal együttműködve élve kimentettünk egy idős hölgyet. Sajnos az idő előrehaladtával egyre csökken a sikeres mentés esélye, de nem adjuk fel. Fáradtak vagyunk, de megéri dolgozni, mert látjuk a munkánk eredményét.