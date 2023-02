Hatay városában is folyamatosan kutatnak a földrengés túlélői után. Csütörtökön is további utórengéseket észleltek a városban, ahol sajnos egyre kisebb eséllyel végzik mentési feladataikat a nemzetközi mentőcsapatok. Az idővel is versenyt futnak a mentőalakulatok magyar, svájci, görög, szlovén, orosz, holland, horvát, török tagjai, akik egymással összefogva, villamos áram és víz nélkül keresik a túlélőket. Negyedik napja, hogy a romok alatt rekedtek a helyi lakosok ezrei, akiknek túlélési esélyei az éjszakai hideg és a sérültekre nehezedő törmelék mennyisége miatt egyre fogy. Az ötszázezer fős város közel kétezer épületét kellene még átvizsgálniuk a mentőalakulatoknak, de erre sajnos nincs reális esély – tudtuk meg a Speciális Mentő Alakulat Alapítvány alapítójától, Orbán Jánostól.

Forrás: alapítvány

Annak ellenére, hogy több alkalommal is megszakadt a hívás, Orbán elmondta, hogy 19 fős mentőalakulattal érkeztek – köztük nyolc kutyás mentővel – a mentőszolgálati szakemberek. A kutyás kutató-mentőknek hála aránylag gyorsan tudtak eddig haladni, mert a speciális kutyák csak ott jeleznek, ahol életjeleket érzékelnek, így célirányosan ott folyik csak a keresés, ahol még van esély a túlélésre. Ez a mentési munka gyakran több órát vesz igénybe, hiszen a hatalmas betongerendák és több emelet leomlott romjai között kell bontási munkát végezni – számol be a mentésről Orbán. Eddig hét élő személyt sikerült kimenteni a romok alól, egy esetben 14 órán keresztül folyt a törmelékek alá szorult ember kimentése.

– Az első napon sikerült egy 22 éves lányt és egy 23 éves fiút is kimenteni, majd a második napon gyermekhangokat hallottunk, válaszoltunk is nekik, de nem tudtuk elérni őket, mert nem volt hozzá speciális felszerelésünk. Másnap visszatértünk, és már a törökökkel közösen megmentettük majdnem az egész családot, amelynek tagjai egy szobába, a lépcsőház melletti épületrészbe szorultak. Sikerült kimenteni két lányt az apjukkal együtt, de sajnos az édesanya nem élte túl a földrengést. Vannak a túlélők között olyanok is, akik szerencsések és egy karcolás nélkül megússzák a tragédiát, mint például az első napon kimentett 22 éves lány, akit úgy zárt körbe a leomló ház falai, hogy szinte egy karcolás sem volt a testén. De sajnos azt is látjuk, hogy édesapák úgy halnak meg, hogy túlélő gyermekeiket a karjukba zárják és mellőlük vesszük ki a gyermekeket – mondta megrendülten, könnyekkel küszködve a mentővezető.

Forrás: alapítvány

– Borzasztó, ami itt van! Úgy dőltek össze ezek az emeletes házak, mint a kártyavárak. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy sok épület födémjének betongerendái áthidalóként működve 30–40 centiméter magas menedékként nyújtanak esélyt a túlélésre. Ilyenkor igaz hogy több emelet vastagságnyi mennyezetbetont és vasat kell átvágnunk, de jó eséllyel sikerülhet kiszabadítani a bent rekedt túlélőket – mondta Orbán, majd megszakadt a telefonkapcsolat. Azóta SMS-üzenetben csütörtöki kérdésünkre annyi válasz érkezett az elfoglalt mentőcsapattól, hogy a hét megmentett török túlélőn túl ez idáig további túlélőket nem találtak.