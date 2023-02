Az integráció, a Baglyasban és a Készenléti-lakótelepen élők programokba bevonása, közösséggé kovácsolása a legfőbb célja a jelenleg is futó pályázati programnak – mondja Zsednai Józsefné evangélikus lelkész, a rendezvény házigazdája. A mozgalmas eseményt a tanítási időt követően tartották meg az Inotai Tagiskolában. Megtudtuk, az önkormányzat felkérésére a hitéleti programokat a Várpalotai Evangélikus Egyházközség szervezi. Az esemény egy minikoncerttel indult, melybe a diákok is bekapcsolódtak. Az evangéliumi énektanítást Lazsádi Ákos vezette.

– Nem csupán az iskolának, hanem az egész térségnek szólnak a programjaink. Azt szeretnénk, ha a Baglyasban és a lakótelepen élő gyerekek és a családok ellátogatnának a rendezvényekre, s látnák, hogy van egy egyházi közösség is, amelyhez lehet csatlakozni. Látnák, hogy az egyház is az örömükre, az ő szolgálatukra van, s az életükbe más is jöhet, mint ami eddig volt. Hiszen lehet örülni akkor is, ha nehezek a körülmények, ám van egy befogadó közösség, ahol nem nézik, ki honnan és milyen háttérrel érkezik. Próbáljuk tehát a magunk módján segíteni a hátrányos helyzetű, a térségben lakó embereket és családokat. Tanítjuk őket örülni, tanítjuk őket közösséghez kapcsolódni, mert szeretnénk mosolygós embereket látni magunk körül – hangsúlyozta Zsednai Józsefné.

A lelkész hozzátette, az evangélikus szóban is benne van az örömhír, ezért azt az örömöt szeretnék továbbadni, melyet az Úristen nekik ajándékozott. Az evangéliumi játszóházban egyébként az interaktív koncert után többek között az élő csocsót, a szumót és a rodeóbikát is kipróbálhatták a gyermekek, akik természetesen nagy elánnal vettek birtokba az eszközöket. A felfújható játékokat a Napraforgó Játszóház biztosította.