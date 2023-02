Január 31-én délután az iskolából az egyik pétfürdői utcán egyedül hazafelé tartó diák mellett megállt egy sötét színű autó, amit egy 30-40 év körüli férfi vezetett. A gyermek édesanyjának kérésére hivatkozva arra akarta rávenni, hogy szálljon be az autóba. A tanulónak volt annyi lélekjelenléte, hogy nem teljesítette a kérést, és hazasietett, ahol elmondta szüleinek az esetet. Ők azonnal bejelentést tettek a rendőrségen, akik személyesen is ellenőrizték a történteket. A tanuló másnap reggel osztályfőnökének elmondta, hogy mi történt vele, az osztályfőnök az iskola vezetését is tájékoztatta. Kőmives Judit intézményvezető felvette a kapcsolatot a rendőrséggel és a helyi polgárőr-szervezettel, megállapodva a fokozott figyelemről, ellenőrzésről, járőrözésről. - közölték az iskola oldalán.