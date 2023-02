A munkálatok során többek között visszaépítik a tóraszekrényt és a karzatot – ahol olvasásra alkalmas tereket alakítanak majd ki –, de a beruházás részeként megújul a gyalogos közlekedésre szolgáló felület, azaz a járdák is a Városház köztől egészen a Múzeumkert előtti zebráig.

A zsinagóga felújításáról szóló vállalkozói szerződést Várpalota polgármestere, Campanari-Talabér Márta és a kivitelezési munkálatokat végző konzorcium írta alá a városházán.

Megtudtuk, 2021 májusában nyújtott be támogatási kérelmet a várpalotai önkormányzat az épület felújítására. A pályázati kérelmet még az év novemberében a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. bíráló bizottsága vizsgálta meg, majd támogatásra érdemesnek ítélte. Ennek köszönhetően mintegy 600 millió forintból újulhat meg hamarosan a zsinagóga.

Az eredeti elképzelés szerint egy teljesen új könyvtár is épült volna a Nagy Gyula Galéria mögött, megjelenítve a régi zsidó iskolát, ám a megvalósítására benyújtott pályázat a megcélzott egymilliárd forint helyett 600 millió forint támogatást kapott, így a városi könyvtár az eredeti helyén marad, és párhuzamosan, külön újítják fel mindkét épületet.

– Az egyik legfontosabb és leglátványosabb elem a beruházás során a karzat visszaépítése lesz az eredetihez nagyon hasonló módon, emellett pedig a tóraszekrényt is újból megjelenítjük. Új lehetőségeket is rejt az épület a későbbi funkciókat tekintve, hiszen a karzaton is lehet majd rendezvényeket tartani, vagy éppen fel lehet oda ülni olvasni. Egyszerre lesz modern és a hagyományokhoz, régi és szép építészeti mivoltához méltó a megújuló épület. Nagyon várjuk az elkészültét, hiszen ezzel ismét egy nagy lépést teszünk afelé, hogy a belvárosnak egy újabb szép történelmi épülete, újabb fontos részlete fog megújulni – mondta el kérdésünkre Campanari-Talabér Márta polgármester.

Fotós: Szabó Péter Dániel

A Multifunkcionális kulturális közösségi tér kialakítása Várpalotán, műemlékvédelem alatt álló zsinagóga felújítása elnevezésű pályázat a 2023-as évben zajló Európa Kulturális Fővárosa-projekten belül valósul meg, így a munkálatoknak a nyár közepére be kell fejeződniük.

– A hat hónapos határidőt be fogjuk tartani, a lehető legjobb színvonalon fogjuk felújítani a zsinagóga épületét – mondta el a szerződés aláírása után a kivitelezők nevében Kovács Mihály, a Bud Bau Tech Kft. ügyvezetője.