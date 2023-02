Nagygyimóton farsangot rendeznek

Amint arról a Napló ír, a község önkormányzata február 25-én, szombaton jótékonysági farsangi bált rendez a település művelődési házában. A szervezők a bevételt kültéri játékokra, gyermeknapi programok szervezésére kívánják fordítani.

Veszprémben megújul a művelődési központ

A Napló cikke szerint több mint ezer négyzetméteren újult meg az egykori művelődési központ a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB 2023 EKF) programban. A korszerűsített egykori irodaszárny termei zenészeknek és képzőművészeknek biztosítanak ideális alkotóhelyet. Az egykori Dimitrov több mint tíz éve állt üresen, a helyi művészek a hónap elején vehették birtokba a megújított épületet, amelyet kedden bejáráson mutattak meg. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 program célkitűzései közé tartozott, hogy régi épületek újuljanak meg és kapjanak új funkciót. Hozzátette, a város közepén egykor kulturális célra épült művelődési központ hasznosítása is egy ilyen hiánypótló beruházás.

Őzeket ütöttek el

Egy 67 éves vonyarcvashegyi lakos 7 óra 5 perckor a 84-es számú főúton, Uzsa külterületén haladt autójával, amikor balról egy őz ugrott a jármű elé. Ugyanabban a percben Dabronc külterületén szintén egy őz akart átfutni az úttest másik oldalára, amikor elütötte egy 56 éves nagyberki lakos az általa vezetett kistehergépkocsival. A balesetekben személyi sérülés nem történt, a gépkocsikban anyagi kár keletkezett – írja a Napló és közösségi oldalán a Veszprém Vármegyei Rendőrség.

Pápateszéren bormustrát tartottak

Amint arról a Napló tudósított, a III. Pápateszéri Bormustrát a művelődési házban tartották meg. A pápateszéri borosgazdák 15-féle borát minősítette arany-, ezüst- és bronzérmekkel a zsűri. Idén először a zsűrizett fehérborok közül kiválasztották Pápateszér 2023-as liturgikus borát, amelyet a szentmisék bemutatásakor használnak majd. Az egyik helyi termelő Hegy leve elnevezésű bora nyerte el ezt a címet. Az arany minősítést elérő borokat pedig áprilisban a Révfülöpön megrendezendő borversenyen is minősítik majd.

Veszprémben irodalmi fesztivál lesz

A Holtszezon nemzetközi kortárs irodalmi fesztivál a határ­területekről, a feltörekvő előadókról és az alkotásról szól – írja a Napló. Arról, hogy egy fantasyregény, egy krimisorozat vagy a legújabb Pogány Induló-dal is elvezethet Dosztojevszkijig vagy Tóth Krisztináig. És persze ez fordítva is igaz: Pilinszkyből kiindulva is megérkezhetünk egy Platon Karataev-dalszövegbe, vagy éppen a saját versünk egyik sorába. A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programjai között talán a legizgalmasabb a Holtszezon fesztivál. Először tavaly mutatták be, majd az év közbeni Szezon fesztivál után már várta mindenki, hogy eljöjjön ismét a február vége.

Veszprémi gimnázium a legjobbak közt

Az ország tizedik legeredményesebb gimnáziuma a veszprémi Lovassy a 2020–2021-es tanév adatai alapján. A Heti Világgazdaság (HVG) rangsorának első tíz helyezettje között nyolc fővárosi iskola, egy budaörsi és a veszprémi Lovassy László Gimnázium szerepel.

– Az összesített rangsort hét – az országos kompetenciamérésen matematikából és szövegértésből elért eredmények, a négy kötelező érettségi tárgyból (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) elért vizsgaeredmények, valamint a felsőoktatásba felvett tanulók átlagpontszáma alapján készített – részrangsor felhasználásával állították össze, az Oktatási Hivatal 2020–2021-es tanévre vonatkozó kutatói adatbázisára építve – mondta el a Napló érdeklődésére Schultz Zoltán, a Lovassy László Gimnázium igazgatója.

Pápán felolvasóestet rendeznek

Tizenkettedik alkalommal rendezik meg Pápán a Wass Albert-felolvasó estet február 24-én 18 órától. A szervező Hét Csillag Egyesület e rendezvénnyel csatlakozik a több mint 19 éve Debrecenben indult felolvasómaraton programjához, melynek során szerte a Kárpát-medencében egyszerre hangzanak fel Wass Albert szavai – írja a napló.

Veszprémben az érseki pincészet házasítással készíti borait

A Veszprémi Érseki Pincészet alapborai és több fajtabora is házasítással készül, ez a folyamat nemrégiben el is kezdődött. Cél, hogy az eljárás eredményeként még inkább be tudják mutatni a pincészet két termőterületének – Mindszentkállának és Felsőörsnek – összességét, hogy igazán finom, jó minőségű balatoni borok készülhessenek – tudta meg a Napló. Benesch Antal főborász elmondta, hogy a kereskedelemben kapható borok címkéit fürkészve gyakran találkozhatunk a cuvée kifejezéssel, ami arra utal, hogy az adott palackban rejlő ital házasítással készült. – Az eljárás nem jelent mást, mint különböző szőlőfajták – esetleg dűlők – borainak szakszerű összepárosítását annak érdekében, hogy egy izgalmasabb, harmonikusabb és összetettebb bor legyen az eredmény.

Pápán sok sportprogram volt tavaly

Bővelkedett programokban a 2022-es év a Pápai Sportcentrumban. Az épület tavaly több nemzetközi versenynek adott helyet, emellett számos egyesület, közösség és két középiskola testnevelése talált új otthonra. A 2020-ban alakult Pápai Sport Nonprofit Kft. kilenc sportlétesítményt üzemeltet. Tavaly itt rendezték a teke Bajnokok Ligája final fourt és a Magyar Nagydíj Sorozat World Athletics Continental Tour Bronze-versenyét. – Talán nem a legszerencsésebb csillagzat alatt született a kft., hiszen amióta megnyitottunk, egyik válságból csöppentünk a másikba: előbb a koronavírus-járvány miatt voltunk kénytelenek korlátozásokat hozni, aztán jött az energiaválság, így azt mondhatjuk, a megnyitás óta nem volt egy, a terveink szerint megvalósítható teljes évünk, amihez aztán viszonyítani lehetne a következőt – mondta a Naplónak Tóth Péter, a Pápai Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Szerzetes nővér tartott előadást Ajkán a gyerekeknek

Amint arról a Napló ír, Balog Márta szerzetes nővér tartott előadást a tósokberéndi Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos diákjainak az iskola kápolnájában. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe és a megszentelt élet világnapja február 2. Ezen a napon az egyház azokat a férfiakat és nőket ünnepli, akik a megszentelt életet, Jézus Krisztus életformáját választották. Ezen a napon több helyen diákok találkozhatnak szerzetes atyákkal, testvérekkel és nővérekkel, szabadon kérdezhetik őket hivatásukról, életmódjukról, feladataikról és mindennapjaikról. Ebből az alkalomból találkozhattak az ajkai diákok is Balog Márta szerzetes nővérrel a Nyolc Boldogság Közösségből.