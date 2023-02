A HVG rangsorának első tíz helyezettje között nyolc fővárosi iskola, egy budaörsi és a Lovassy László Gimnázium szerepel. – Az összesített rangsort hét – az országos kompetenciamérésen matematikából és szövegértésből elért eredmények, a négy kötelező érettségi tárgyból (magyar, matematika, történelem, idegen nyelv) elért vizsgaeredmények, valamint a felsőoktatásba felvett tanulók átlagpontszáma alapján készített – részrangsor felhasználásával állították össze, az Oktatási Hivatal 2020–2021-es tanévre vonatkozó kutatói adatbázisára építve – mondta el érdeklődésünkre Schultz Zoltán, a Lovassy László Gimnázium igazgatója.

Az intézményvezető kiemelte azt a stabilitást, hogy a Lovassy gimnázium egy esetet leszámítva hosszú évek óta szerepel az ország tíz legjobb gimnáziumát rangsoroló listán. Ez az intézményben folyó magas szintű munkáról is visszajelzést ad. Kérdésünkre elmondta, a 2021–22-es tanévben 123-an érettségiztek a gimnáziumban, és közülük 121 diák jutott be hazai vagy külföldi felsőoktatási intézménybe, vagyis a végzősök 98,4 százalékát felvették. Érdekesség, hogy ez az adat éppen megegyezik az egy évvel korábbival.

Schultz Zoltán arról is beszélt, a tanulmányi és felvételi eredmények mellett a művészetek és a sport területén is jeleskednek tanulóik, a közösség erejét pedig az is mutatja, hogy van vegyes kara, nemzetiségi kórusa, vonós együttese és színjátszó csoportja is a gimnáziumnak. A rangsort az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnáziuma vezeti, a második helyen megosztva az Eötvös József Gimnázium és a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzett, ugyanakkor az igazgató úgy vélte, a lista elején szereplő 20–25 gimnázium között nincsenek jelentős különbségek.