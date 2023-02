Újabb nagy feladatot kapott a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – az Országos Vízügyi Főigazgatóság konzorciumi együttműködésében tehetik rendbe a Balaton vízminőségét. Több mint 5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kapott ugyanis az Európai Uniótól és Magyarország kormányától az igazgatóság a Balaton vízminőségi állapotának javítására. A projekt keretében a befolyó vizekre koncentrálnak, ahol az érkező uszadék, hordalék és szerves tápanyagok (mint a nitrogén és a foszfor) visszatartását szervezik meg.

Az idei év őszére – egészen pontosan október 31-ére fejezi be nagyívű, a Balatont érintő projektjét az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A Velencei-tó után ugyanis most a Balaton kerül sorra, a tavat érő terhelések enyhítése ugyanis itt is fontos feladat. A projektről szóló közlemény szerint korábban több, kisvízfolyás torkolathoz közeli szakaszán olyan műszaki létesítmények épültek, amelyek alkalmasak az érkező hordalék és felgyülemlett szerves tápanyagok visszatartására. Ezeknek a reaktiválása, rekonstrukciója történik meg a mostani projekt keretében, azért, hogy funkciójukat a jövőben is maradéktalanul be tudják tölteni.

Az északi parton ilyen szűrő feladatot lát el a nádasokkal teli Lesence vízrendszer, ahová a Tapolcai-medence vizeit kormányozzák, hogy azon keresztül szűrve jusson el a már jobb minőségű víz a Balatonba. Hasonló feladatot lát el a Lovasi-tározó is, így e két terület rehabilitációja valósul meg idén. További hat kis vízfolyás torkolati szakaszának rendbetétele is a feladatok között szerepel, cél a meglévő hordalékfogók, uszadékfogók felújítása, új műtárgyak építése, mederburkolatok rekonstrukciója – tájékoztatott a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság.

Nem maradhat el a Balaton legnagyobb vízminőségvédelmi létesítményének számító Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer nagyműtárgyainak felújítása sem. A több mint 5 milliárd forintos beruházás keretében emellett monitoring állomásokat építenek, melyekkel a Balatonba jutó tápanyagterhelést vizsgálják.

Forrás: feol.hu