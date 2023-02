Az idősek ellátási színvonalának javítása, a munkavállalók munkakörülményeinek javítása és az infrastrukturális fejlesztések érdekében nyújtottak be pályázatot 2019 novemberében, mely 2021-ben kapott pozitív elbírálást. A Pályázatos épületenergetikai felhívás egyházak számára című projekt keretében a szeretetotthon részlegeiben megvalósuló fejlesztésre több mint 985 millió forintos támogatási összeget nyert el a Mezőörsi Református Egyházközség.

Az Immanuel Közösségi Házban tartott rendezvényen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő kiemelte, az elmúlt 13 évben az egyház és az állam együttműködése, kapcsolatának rendezése igazi sikertörténet, amelynek mindenki a nyertese. – Köszönet a reformátusoknak, hogy az energetikai korszerűsítéssel az én választókerületemhez tartozó szőci idősotthon is új életet kezdhet, de ez nem csupán szigetelés kérdése, hanem az odafigyelés, az ellátás, a lelkiség kérdése is. Az épületben korszerűbb, magasabb színvonalú ellátás történhet, az ott élők jobban érezhetik magukat, magasabb életszínvonalon élhetnek és ezáltal az egész társadalom is kicsit jobbá válik.

Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője szerint is a beruházás jelentősége abban rejlik, hogy a szeretetotthonokban élők lelki gondozást is kapnak. – Mivel ezek régi épületek, az esztétikai és gépészeti megújítás mellett nagyon rájuk fért már az energiahatékonysági program – mutatott rá a képviselő. – Gyakorlatilag mindent ki kellett cserélni az épületegyüttesekben, minden épület külső szigetelést kapott, kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették a fűtést, és napelemeket is telepítenek az épületekre.

Fotós: Haraszti Gábor/Napló

Szőke Barnabás lelkipásztor, a szeretetotthon igazgatója, Mezőörs polgármestere elmondta, az egyházközség 2017-ben az elsők között vett át a magyar államtól idősotthonokat annak érdekében, hogy az egyházak minél nagyobb területen tudjanak szociális szeretetszolgálatot nyújtani. – Jelenleg 591 idős, rászoruló embert gondozunk, az egyházközségnek bővült a profilja, a Somogy vármegyei Ságváron található, fogyatékosokat ellátó intézményt vettünk át, szociális szolgáltatásainkat a jövőben is szeretnénk bővíteni.