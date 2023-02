A vadak fokozott veszélyt jelentenek, az erdős, bokros részeknél ráadásul még az időbeni észlelés is korlátozott. Éppen ezért igyekszem olyan sebességgel haladni, hogy adott esetben minimalizáljam a sérülés esélyét, a kár mértékét. Ilyenkor néha rácsodálkozom a sötétben száguldó autósokra, akik a szokásos nappali tempóban vagy annál is gyorsabban haladnak el mellettem. Talán eddig szerencséjük volt és elkerülték a vadbalesetet, soha nem ütöttek el még állatot. De a baj bárkit megtalálhat, mint azt a fiatalembert, aki ma is válságos állapotban van, pedig nem is ő, hanem a vele szemben haladó autó találta telibe a kiugró szarvast. Pár perc előnyért nem szabad kihívni magunk ellen a sorsot.