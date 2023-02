Hiába a fagyos hajnalok, a viharos szelek, a havazás is próbálkozik még több helyen, de a levegőben bizony ott van a megújulás, a tavasz, az illatok! A kertekben már előbújtak, nyílnak a virágok, az erdőkben hófehér szőnyegként virít a hóvirág, bontja rügyeit az aranyeső, rózsaszínben pompáznak a mandulafák a Balatonnál, ahol a tavat körbevevő mikroklíma miatt egyébként is előrébb van a természet. A napfény is egyre többször bukkan elő, nagyon jó érzés fürdőzni a fényben, nem beszélve a D-vitaminról, amelyet az UV-B sugarak aktiválnak a bőrben. Úgyhogy érdemes kimozdulni, sétálni, kirándulni, sportolni, vagy csak úgy bámulni és rácsodálkozni arra a rengeteg szépségre, amit a természet ilyenkor nyújt.