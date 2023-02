Mohácsi busók űzték el a telet Balatonfüreden

A mohácsi Klepetalo Busócsoport és jelmezbe öltözött helyiek vonultak végig Balatonfüred arácsi városrészén a napokban, hogy elűzzék a telet, írta meg a Napló. A menethez csatlakozott mások mellett Kontrát Károly országgyűlési képviselő, Vörösmarty Éva, a megyei közgyűlés alelnöke és Bóka István helyi polgármester is. Hári Lenke alpolgármester méltatta a busókat a kitűnő hangulatú rendezvényen a Szent Benedek Középiskola udvarán. Kiemelte, az említett hagyományőrző télűző mulatság 2009-től szerepel az UNESCO szellemi örökség reprezentatív listáján. A mohácsi busójárás 2012 óta hungarikumnak számít. A mulatság csúcspontja volt, amikor a maszkos busók kereplőket, kolompokat rázva a jelmezes helyiekkel és a hozzájuk csatlakozókkal együtt, a helyi koncert fúvószenekarral az élen végigsétáltak a Béke utcától a Szent Benedek iskoláig. Itt hatalmas tömeg gyűrűjében bemutatkoztak a vendégek, majd a helyiekkel együtt körbetáncolták a tél elűzését jelképező, meggyújtott kiszebábot. A vidám télűzést sokféle program színesítette a népházban és a tájházban is. Rendeztek jelmezversenyt, gyerekeknek farsangi kézműves-foglalkozást, kínáltak farsangi fánkot, meleg teát, forralt bort.

Temetői fejlesztés Sáskán

A Magyar falu program támogatásával készült el a sáskai temető ravatalozójának felújítása és az urnafal. A beruházást a napokban avatták fel, számolt be a veol.hu. Az ünnepségen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő elmondta, hogy ha egy falu befogadó, akkor otthonra lelünk benne, és ha letelepedünk, lehetséges, hogy ott éljük le az életünket. – Egy befogadó faluhoz hozzátartozik, hogy szépen tud búcsúzni a polgáraitól, megadja a módját a végtisztességnek – fogalmazott a képviselő. – Próbáltunk folyamatosan félretenni a ravatalozó épületére, azonban a költségek emelkedése miatt a Magyar falu program nélkül nem tudtuk volna megvalósítani a felújítást. A program olyan lehetőségeket adott, hogy az első ütemben 3,5 millió forintból a ravatalozó tetőszerkezetét cserélhettük ki, a másodikban négymillió forintból urnafalat építhettünk, és 1,2 millió forintot tettünk mindehhez a költségvetésünkből – mondta Horváth Bence polgármester, majd a miniszterrel együtt vágta át a nemzeti színű szalagot az avatáson, miután Renner Sándor plébános megáldotta az épületet.

Szeretetbe kapaszkodva – házasság heti istentisztelet Veszprémben

A Kálvin János parki református templomban tartották a Házasság hete veszprémi rendezvénysorozatának nyitó istentiszteletét, írta meg a Napló. A programsorozat mottója idén: Szeretetbe kapaszkodva. Závodi Zsuzsanna lelkipásztor igehirdetésében a teremtéstörténetre utalva kiemelte, Isten az emberhez hozzáillő társat teremtett – a férfi oldalbordájából –, és odavezette a férfihoz. – A hozzáillő társ nem ellenfél, nem zsarnok, nem közömbös és idegen, de nem is azonos a másikkal: kiegészíti a másikat. A két fél szeretetében, megbocsátásában és a hétköznapokban is egymáshoz illik, a másik nélkül egyikük sem futná be azt az életpályát, amit Isten rájuk bízott – fogalmazott Závodi Zsuzsanna, megjegyezve, ez nemcsak a házastársi kapcsolat, hanem a társadalom működésének alapja is: minden ember társa a másiknak. Az istentiszteleten a házaspárok személyes áldásban részesültek.

Petőfi nyomában Pápán

A Petőfi 200 emlékév apropóján Pápáról szólalt meg a Kossuth Rádió Országjáró című műsora, számolt be a veol.hu. A műsorvezetők ismert helyszíneken, közismert személyiségek segítségével mutatták be a város értékeit, külön figyelmet szentelve Petőfi Sándor itt-tartózkodásának. Nem sokkal 10 óra után a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeiből Domokos István szerkesztő-műsorvezető köszöntötte a hallgatókat, aki Halászné Kapcsándi Szilviával beszélgetett arról, hogy Petőfi Pápán „született”, itt lett ugyanis Petrovicsból Petőfi, hiszen a Tolvaj huszár című versét már ezzel a névvel szignózta. A nap során mikrofonvégre kapták többek között Köntös Lászlót, a Pápai Református Gyűjtemények igazgatóját, Bolla Bernadett fotóst, Mezei László főépítészt, Győry Endréné magángyűjtőt, Csiszár Gyula kovácsmestert, a műsorvezetők ellátogattak az Esterházy-kastélyba, a Kékfestő Múzeumba is. Nem sokkal 12 óra előtt Unger Tamással már a Pannonia Reformatából folytatódott a műsor. Az alpolgármester úgy fogalmazott, sokat jelent a városnak, hogy Pápáról jelentkezett a rádió. Unger Tamás ezután az Országjáró kincsesládájából átvette az előző helyszín, Panyola község meglepetését – egy festményt és egy üveg lekvárt –, majd elhelyezte a város ajándékát, egy kékfestős ajándékcsomagot, valamint egy üveg Somlói Juhfarkot, amit elvisznek Mohácsra, a következő helyszínre. Domokos István felelős szerkesztő elmondta, a műsor három éve indult, melyben hétről hétre közel hatvanan szólalnak meg.

Jubilált a nemesvámosi gasztrofesztivál

Rekordszámú főzőcsapat részvételével rendezték meg a X. Vámosi lencse- és hurkafesztivált a helyi sportcsarnokban és környezetében a napokban, írta meg a Napló. A jubileumi programra a korábbi éveket meghaladó létszámban jelentkeztek csapatok: összesen 27 társaság versenyzett, a termelők száma pedig meghaladta az ötvenet. Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) köszöntőjében méltatta Sövényházi Balázs (a kép jobb szélén) polgármester és szervezőcsapatának munkáját, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a rendezvény a következő tíz évben is nagy sikerrel folytatódik. Sövényházi Balázs polgármester a rendezvény kezdetével kapcsolatban felidézte, a település történetéhez kötődő lencséhez a tél végi disznóvágáshoz kapcsolódva a hurkakészítést emelték be a program repertoárjába. Úgy vélte, a rendezvény sikerét a közösség ereje adja. A polgármester a program sikeréért a főzőcsapatok tagjainak, a szervezőknek, a helyi termelőknek és a civil szervezeteknek mondott köszönetet. A főzőcsapatok idén is lencse- és hurkaétel kategóriában versenyeztek egymással. Az ételeket Tornyos Balázs séf, Kocsis Bálint mesterszakács és Nagy Gábor helyi termelő zsűrizte.

Turisztikai fejlesztés a kultúrprogramokhoz Uzsán

A település idei tervei közé tartozik több önkormányzati épület átalakítása, számolt be a veol.hu. Uzsán mini bölcsőde, kápolna és turisztikai központ épül. A településen a tavalyinál több programot szerveznek 2023-ban, az Európa Kulturális Fővárosa projekt támogatásai közül a művésztáborra 14 millió forint jut, a Pajta programra 6,5 millió forint. Utóbbi egész évben biztosít programokat, a tervek szerint nyolc alkalommal. A helyieket bizonyára megmozgatja majd a felmenők régi ételreceptjeinek összegyűjtése, a főzésbe a civil szervezetek és sztárséfek is bekapcsolódhatnak majd. A gyerekeket mesék, bábszínház, filmvetítések várják majd. A tanösvény léte a természetjárás vonalát erősítheti, de több koncert és színházi előadás is várható idén. A két évvel ezelőtt indított Zöld út projekt a finisbe ér, a támogatás adott hozzá. A nyár végére kápolna és turisztikai központ épülhet a faluközpontban. Sóbarlangot, bortrezort alakítanak ki. A kápolna alapja adott, a központnak a régi posta épülete ad helyet felújítás után.

Szenvedélybetegségekkel foglalkozó szakmai nap Tapolcán

Első alkalommal rendezett a Lelki Egészségfejlesztési Központ (LEK), a Tapolcai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a Győr-Moson-Sopron és a Veszprém Vármegyei Területi Szakmafejlesztési és Szakmatámogatási Központtal a városban szenvedélybetegségekkel foglalkozó szakmai napot, tudósított a Napló. Az addiktológiai szakmai nap eseményeiről, eredményeiről Magvas Zoltán, a LEK vezetője elmondta, a program során a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumon Labovszky Tamara, a KEF társelnöke és Majzik Balázs, a Nemzeti Népegészségügyi Központ drogmegelőzési programok osztályának osztályvezetője az elterelés megújításának kérdéseiről beszélt a tapolcai kollégáknak. Virányi Judit, a Veszprémi Alkohol-Drogsegély Ambulancia elnök-igazgatója az ambulanciát mutatta be, Latorczai Gergely addiktológiai konzultáns pedig egy kliens esetén keresztül szemléltette, hogy miként lehet kijutni a szenvedélybetegségből. A szakmai nap résztvevői látogatást tettek a Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Nappali Ellátása tapolcai intézményében, ahol annak működésével, tapasztalataival ismerkedtek.

Kicsik és nagyok is jelmezbe öltöztek Zalahalápon

Jó hangulatú, vidám, játékokkal és tánccal tarkított farsangi mulatságot szervezett a szülői munkaközösség a Csontvári általános iskolával a diákoknak, számolt be a veol.hu. Igaz Sándor igazgató elmondta, a hagyományos, egész délutános programra örömmel bújtak jelmezbe a felső tagozatos diákok is. A klasszikus maskarák, mint például a film- és mesefilmhősök mellett az internetes játékok szereplői is megjelentek, de nem maradhatott ki a mulatságból az apáca, a rendőr, a kalóz és a katona sem. Többen kettesével öltöztek be, mint például a bajor sörpincérlányok, a házaspár és az üzletemberek. A gyerekek ügyességi versenyeken és vidám, székes, táncos játékokban vettek részt, a kedvüket kereste a zsákbamacska és a rengeteg tombola, amelynek fődíját Vörös Béla tapolcai vállalkozó ajánlotta fel. A szülői munkaközösség tagjai az ételt, italt biztosították, rengeteg süteménnyel érkeztek. A jelmezversenyt egy második világháborús sérült katona nyerte, második a tavasztündér, harmadik a csiga lett. A farsangi bevétel a nyolcadik osztályosok év végi osztálykirándulását támogatja.

A listavezetőtől kapott ki az Ajka

Végig a hazaiak akarata érvényesült jobban, de egy pontrúgás a listavezető Diósgyőr javára döntött a labdarúgó NB II. 23. fordulójában, írta meg a Napló. Két jó formában lévő együttes várta a kezdősípszót a találkozón. Az ajkai csapat hat meccse nem talált legyőzőre, még a borsodiak sorozatban a negyedik győzelmükre készültek. Az összecsapás első perceiben az Ajka volt a dominánsabb, beszorította a listavezetőt a kapuja elé, helyzeteket is kialakítottak, de gólt nem tudtak elérni. A 23. percben szabadrúgáshoz jutott a DVTK, Lőrinczy labdáját Bárdos fejelte a kapu közepébe, Horváth Dániel tehetetlen volt, 0-1. A fordulást követően kicsit nehezebben jöttek játékba a csapatok. Az 53. percben Szűcs életerős lövését ütötte szögletre a vendégek kapusa, Danilovic. A 60. percben Csizmadia ugratta ki remek ütemben Szarkát, azonban a hazai támadó centikkel lőtt kapu mellé. Alig öt perccel később az ajkaiak téli szerzeménye, Gyuris veszélyeztetett. A hajrában Horváth Dánielt tornáztatta meg Gera Dániel, a vendégcsapat középpályása, de a hálóőr résen volt. A 89. percben Csemer tört be a tizenhatoson belülre, a vendégek védője, Csirmaz elválasztotta a labdától, a diósgyőriek három ponttal távoztak Ajkáról.

Veszprémi győzelem, balatonfüredi döntetlen a nyitányon

A második percben hátrányba került a Veszprém a labdarúgó NB III idei nyitányán, ám az új szerzemény góljaival összejött a fordítás. A balatonfürediek döntetlennel kezdtek, számolt be a veol.hu. A Kaposvár–VLS találkozó második percben Héninger kapus rosszul találta el a labdát, Pintér Norbert pedig kihasználta az adódó lehetőséget, 1-0. A 30. percben Héninger javított, bravúrral védett. Mély pályán, nehéz körülmények között játszottak a felek. A második félidőben nagy fölényben futballozott a VLS. A 66. percben Gálfi passzolt Majorhoz, ő a nemrég igazolt Bartusz Dániel elé tálalt, aki az üres kapuba lőtt, 1-1. A 85. percben Krebsz adott be, Major ismét Bartuszt játszotta meg, aki 12 méterről a kapus mellett a hálóba lőtt, 1-2. A Balatonfüred a Teskándot fogadta. A mérkőzés 3. percében Szinay 11 méterről lőtte a füredi kapuba a labdát, 0-1. A 40. percben Farkas Dániel helyezett a vendégkapu jobb alsó sarkába, 1-1. A 64. percben Szabó Bence 14 méterről a teskándi kapu jobb oldalába lőtt, 2-1. Szabó M. 18 méteres szabadrúgását követően a labda megpattant a sorfalon és balra vetődő Erdélyi kapus mellett a kapu jobb oldalába vágódott, 75. perc: 2-2.