Átvállalják az uszodai oktatás költségeit

Az önkormányzat finanszírozza a veszprémi tanulók úszásoktatását idén. A döntésről Porga Gyula polgármester (Fidesz–­KDNP) számolt be kedden a Veszprém Sport- uszodánál - írja a Napló. Bejelentette, a veszprémi is­kolába járó diákok úszás­oktatásának költségét az önkormányzat finanszírozza 2023-ban. A város számára ez 25 millió forint kiadást jelent az idei évben, a gyermekek az új sportuszodába járnak úszni. A polgármester felidézte, a létesítmény építésénél az egyik kitűzött cél volt, hogy minden veszprémi gyermek tanuljon meg úszni. Megjegyezte, hogy az utazási költséget, ahogyan eddig, úgy ezután is a város finanszírozza majd. Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója elmondta, a veszprémi diákok – állami és egyházi fenntartású iskolák esetén egyaránt – ingyen vehetik igénybe az úszásoktatást, és nem jelent költséget a családoknak az uszodába való eljutás sem.

Színészpalánták Petőfiként

A PETŐFiFJÚ musical fő törekvése Petőfi Sándor megismertetése a közönséggel gondolatain, élete fő eseményein, szerelmi szálakon és ifjonti korán keresztül. Az ősbemutatót február 17-én tartják meg a Petőfi Színházban - írja a Napló. Pingiczer Zsombor és Farkas Ágoston, a két igazán ifjú színészpalánta kis Petőfiként jelenik meg a színpadon, váltott szereposztásban. A gyermek Petőfiként színpadra álló két hétéves rajong a színházért, s nem is akármilyen karaktert formálhatnak meg. Pingiczer Zsombornak nem ismeretlen a színház világa, ugyanis állandó résztvevője a Petőfi Színház nyári SzínHázVilág táborának, fellépett már csaknem ötszáz néző előtt az operettfesztiválon, és amikor csak teheti, szüleivel együtt előadást néz.

Ötven kép, hetven év

50 kép, 70 év címmel nyílt meg Tihanyiné Bálint Zsuzsa festőművész kiállítása Ajkán a Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiállítótermében csütörtökön - írja a Napló. A megnyitón köszöntőt mondott Dobó Zoltán, Tapolca polgármestere, aki szavait az alkotóhoz is címezte. – A tehetség, a művészet és a felelősség fogalmairól ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkodunk. De ismerve az ön eddigi, társadalomban kifejtett tevékenységét, otthon végzett munkáját, azt gondolom, sok mindent megmutatott nekünk. Nem mindenki rendelkezik azzal a képességgel, hogy a művészetben tehetségesnek mondják. Amikor valakinek szárba szökken a tehetsége és művész válik belőle, akkor valószínűleg sokkal fontosabbnak gondoljuk a tevékenységét, mint egy átlagemberét. Önöknek, művészeknek megvan az a képességük, hogy érzéseiket olyan módon láttassák velünk, hogy azzal nemcsak a szemünknek, hanem a lelkünknek is adnak – mondta. A megnyitón egyik költeményét szavalva közreműködött Bábics Valéria. A kiállítás február 24-ig látható.

Két év kihagyással újra megtartották a kocsonyák versenyét

A vírushelyzet miatt ugyan két év kihagyás után, de immár tizenhetedik alkalommal rendeztek Badacsonytördemicen kocsonya-szépségversenyt - írja a Napló. A szombati esemény alaposan felrázta a falut, sőt, még a környéket is, hiszen harminchét érdekes, különleges remekmű érkezett be, ami méltán váltotta ki az érdeklődők csodálatát, elismerő megnyilvánulásait. A faluházban a rendező Badacsonylábdi Partszépítő és Fürdőegyesület nevében Szántai Attiláné köszöntötte a versenyzőket és a vendégeket, majd bemutatta a zsűri tagjait. A kocsonya-szépségversenyre benevezett alkotásokat Vigánti Sándorné, a helyi Őszikék Nyugdíjas Klub vezetője, Nagy István, a rendezvényt szervező Badacsonylábdi Part­szépítő és Fürdőegyesület elnöke és szakmai zsűritagként Horváth Ernő bírálta el. Eszerint az első helyet Soós Csilla (Nemesgulács) érdemelte ki a magyar címert ábrázoló kocsonyájával. Második lett a mesztegnyői önkormányzat, harmadik a Nemesgulács Jövőjéért Egyesület alkotása. A szervezők hirdettek gyermekkategóriát is, itt a helyi Rózsakő Óvoda gyümölcskompozíciója kapta a legjobb értékelést, a második helyen a nemesgulácsi Steer fiúk kocsonyája, a harmadikon a Rózsakő Óvoda zöldséges kompozíciója végzett.

Segítik a hátrányos helyzetűeket

Az evangélikus hitélet megismerése mellett az eseményen zenés programokkal, játékokkal és bűvészmutatványokkal tölthették el az időt a diákok – írja a Napló. – Az integráció, a Baglyasban és a Készenléti-lakótelepen élők programokba bevonása, közösséggé kovácsolása a legfőbb célja a pályázati programnak – mondja Zsednai Józsefné evangélikus lelkész, a rendezvény házigazdája. A mozgalmas eseményt a tanítás után tartották meg az Inotai Tagiskolában. Megtudtuk, az önkormányzat felkérésére a hitéleti programokat a Várpalotai Evangélikus Egyházközség szervezi. Az esemény egy minikoncerttel indult, melybe a diákok is bekapcsolódtak. Az evangéliumi énektanítást La­zsádi Ákos vezette.

Jelentősen nőttek a bérek

A nettó átlagkereset – adókedvezmények nélkül – mintegy 300 ezer forint volt tavaly az év első háromnegyedében Veszprém vármegyében a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint – olvasható a veol.hu-n. Veszprém vármegye a középmezőnyben szerepel az átlagkereseteket tekintve, a bruttó átlagkereset 449 ezer, a nettó átlagkereset 299 ezer forint volt tavaly, mindkettő 15 százalékkal emelkedett az előző évhez képest. A bruttó keresetek a versenyszférában 447 ezer forintra, a költségvetési szférában 456 ezer forintra emelkedtek a vármegyében. Az átlagbér a fizikai foglalkozásúaknál 16, a szellemieknél 14 százalékkal nőtt, így az előbbiek átlagosan bruttó 361 ezer, az utóbbiak 568 ezer forintot kerestek.

Korok álarcosbálját tervezik Füreden

Vidám, ötletes jelmezeket viseltek a balatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társaságának tagjai a helyi Astoria Hotelben rendezett farsangi bálon szombaton este, ahol Győri Anita elnök fontos bejelentést tett – írja a Napló. Az elnök megnyitójában, illetve köszöntőjében azt mondta, nagyon fontosnak tartják az év eleji farsangi rendezvényt, amikor egy asztalhoz ülhetnek, találkoznak, beszélgetnek egymással a hatvantagú társaság képviselői. Céljuk az, hogy minél több fiatalt is megnyerjenek tagjaik közé. Örömmel beszélt arról, hogy nagyon sok felkérést kaptak idén, főként tavasszal és ősszel.

Az inflációhoz igazodtak

A szakmai szervezetek tavaly ősszel az energiaárak megugrásával és a dolgozók bérének emelésével indokolták az árváltoztatásokat. A feladatot ellátó önkormányzatok esetén két és fél éven át a jogszabályok miatt nem változtak az árak – írja a Napló. – A világjárvány miatt bevezetett veszélyhelyzet ideje alatt, 2020 januárjától 2022. június végéig az önkormányzati társaságok számára a temetéshez kapcsolódó árak emelését jogszabály tiltotta – válaszolta a Napló kérdésére Temesvári Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, a szolgáltatás megemelkedő költségei miatt novembertől közgyűlési jóváhagyással az inflációhoz igazodó mértékben emelték meg a temetési szolgáltatás díját. Temesvári Balázs közölte, a koporsós és urnás temetések aránya évek óta állandó: a veszprémi sírkertekben a temetések 80-82 százaléka urnás.

Összehozták a közösséget

Disznóvágást, forraltbor-főző versenyt és süteménykiállítást rendeztek a balatoncsicsói Nivegy-háznál a hétvégén – írja a Napló. Minden vendégnek jutott egy-egy finom falat a 222 kilós disznóból, amit Szentgálon vettek a szervezők, és Antmann József böllér vezetésével dolgozták fel. A munkát már kora reggel megkezdték az udvaron, a programra a környékről is érkeztek. A Nivegy-ház udvarán töltötték meg a hurkát és a kolbászt, hatalmas üstben készült a tepertő, az asszonyok pedig az épületben tették be a sütőbe a húsokat, hurkákat, kolbászokat, főztek húslevest, készült párolt káposzta, főtt krumpli is. Közben kirakták a résztvevők a kondérokat a forraltbor-főző versenyhez. Oláh Kálmán, a zsűri elnöke azt mondta, összesen tizenegyféle bor készült, fehér és vörös nedűből egyaránt.

Ma is aktuális darab

Ismét nagy sikerrel mutatta be Szabó Szilárd, az S. K. Társulat tagja az Egy őrült naplója című „pétervári elbeszélést”. A művet 2018 után állította újra színpadra a pápai színész-rendező - írja a Napló. Mi vagyunk őrültek, vagy a világ őrült meg körülöttünk? – erről is szól Gogol 1834-es története. Az I. Miklós korában játszódó monodráma hőse egy kishivatalnok, Popriscsin, aki a „normális” világból kilépve a fantázia és a téveszmék birodalmába menekül, kutyákkal beszélget, spanyol királynak képzeli magát, reménytelenül szerelmes, és végül a bolondok házában köt ki. Az egyszemélyes darabot az S. K. Társulat Pinceszínházában mutatta be Szabó Szilárd, aki 2018-ban már színpadra vitte a művet. – Szerintem ez a darab aktuálisabb, mint valaha, nem is politikai, sokkal inkább emberi vonatkozásban: egy kicsit elidegenedtünk egymástól, nem figyelünk a másikra, a vágyaink megvannak, de nem mindig tudjuk őket úgy beteljesíteni, ahogy szeretnénk – mondta a színész.

Megszorongatta az éllovast a Füred

Az ajkaiak előző heti sikerüket nem tudták megismételni, a BFKA-Veszprém pedig továbbra is ragad az élmezőnyre a kézilabda NB I/B-ben - írja a Napló. KK Ajka–Békési FKC 29-33 (13-18). A vendégek jó iramban kezdték a mérkőzést, tizenkét perc után már 7-3-ra vezettek. A térfélcserét követően ismét hét góllal megléptek a békésiek, de a lelkesen küzdő hazaiak Tóth és Gyene vezérletével visszajöttek a meccsbe (24-25). A közönsége által támogatott Ajka játékába ekkor azonban több hiba is becsúszott, amit gólokkal büntettek a vendégek (27-31). A hajrában a viharsarkiak rutinosan őrizték előnyüket.

Vecsés SE–BFKA-Veszprém 29-34 (15-15). Határozottabban kezdett a Veszprém, Jajic és Szabó révén hamar kétgólos előnyre tettek szert a vendégek. Az első játékrész közepén kiegyenlített a Vecsés, és elképesztő izgalmak folytak a fél- idő végéig. Az utolsó negyedórában minden összejött Dinko Dankovic tanítványainak, és esélyt sem hagytak a hazaiaknak.

BFKA-Balatonfüred– PLER-Budapest 25-28 (14-12). Alaposan bekezdett Vári a mérkőzés elején. A 8. percben 6-0-t mutatott az eredményjelző, ebből négy találattal vette ki a részét a 20 éves füredi játékos. A folytatásban lassan, de magára talált a fővárosi alakulat, és a 22. percben kiegyenlítették a mérkőzést. A második játékrész derekáig tudta tartani előnyét a BFKA-Balatonfüred, majd a vendégek játékára a hazaiaknak nem volt ellenszerük.

Vereség az alapszakasz végén

Tatai József góllal tért vissza, ám csapata alulmaradt a Berettyóújfalu otthonában a futsal NB I alapszakaszának zárókörében. Az 1. FCV két helyet csúszott vissza - írja a Napló. Berettyóújfalu–1. FCV 5-3 (4-0). Az alapszakasz utolsó fordulójában közvetlen riválisa otthonába volt hivatalos a Veszprém. Már a második percben vezetést szereztek a hazaiak Iszák Dominik révén. Iszák az első félidő utolsó percében is lőtt gólt, előtte pedig Rafinha tudott duplázni, így magabiztos előnnyel (4-0) vonulhattak pihenőre a házigazdák. Fordulás után Erdei Szabolcs növelte tovább a különbséget, majd becsületes hajrát vágott ki a Veszprém. A Berettyóújfalu 5-3-ra nyert, s ezzel megszerezte az alapszakasz második helyét. Mivel a Kecskemét is győzni tudott az utolsó körben, a veszprémiek a negyedik helyre csúsztak le, ezzel három pontot visznek magukkal a rájátszásba.