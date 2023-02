Fejlesztés 1 órája

Jutasi futókör: az idő is kedvez a munkának

Több alkalommal is írtunk a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával, bruttó 730 millió forintból épülő Jutasi futókörről, s így teszünk most is, hiszen szerdán is megnéztük egy szakaszát.

Napló Napló

Fotós: Juhász-Léhi István

A kivitelezők korábban azt ígérték, hogy a jutasi futókörön legkorábban május végén, június elején kocoghatnak majd a veszprémiek. Szerdai ottjártunkkor is zajlott a munka a tavaszias időben, remélhetőleg tudják tartani a kijelölt időpontot, és Veszprém egyik új és üde színfoltja lesz a futókör.

Jutasi futókör: az idő is kedvez a munkának Fotók: Juhász-Léhi István

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!