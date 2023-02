A felvételen az látható, hogy a fürdő melletti és az egészségügyi centrum előtti területen - melyet az ide érkező vendégek parkolóként használnak - hatalmas kátyúk, tócsák találhatóak, a bejáratot szinte lehetetlen megközelíteni. De kinek a feladata lenne a terület rendbetétele? Jogos a helyiek felháborodása? Egyáltalán parkolóról beszélünk? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ Áldozó Tamás polgármesternél.

Fotós: Haraszti Gábor/Napló

– A Várkertfürdőnek kiépített parkolója van, ami legalább 250 gépjármű befogadására alkalmas, a hóolvadás idején is kifogástalan állapotban várta a látogatókat – magyarázta a városvezető. – A termálfürdő előtti terület nem kiépített parkoló, valószínűleg nem is lesz az soha, viszont extrém időjárási körülményeken túl alkalmas várakozásra. A fürdő környékén több ilyen terület is van, ezek különösen a nyári, nagy forgalmú napokon tesznek jó szolgálatot. Attól, hogy egy területen valaki megáll autóval, annak jellege nem változik meg. Tehát aki úgy dönt, hogy a kiépített parkoló helyett esőben, olvadáskor inkább a dagonyában áll meg, azt tudomásul vesszük, ellenben kifejezetten ajánljuk, hogy a fürdő vendégei a kiépített, csapadékvíz-elvezetéssel, közvilágítással, közútkapcsolattal rendelkező parkolót válasszák. Szeretném hozzátenni, hogy az az állítás, miszerint a sportcsarnoktól a gyógyászatot csak a sártengeren keresztül lehet megközelíteni, nem igaz, ugyanis két, burkolattal rendelkező útvonal is áll az ide érkezők rendelkezésére - mutatott rá a polgármester.