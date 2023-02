A természetjáró kör a túrázás mellett a könyvtári tárlóban elhelyezett anyagokkal hívja fel a figyelmet környezetünk történeti, természeti értékeire. Terebesi Józsefné, a kör vezetője, elmondta, továbbra is várják a túrázni, kirándulni vágyó pápaiakat és környékbelieket.

– Először 1989-ben a Jókai Mór Művelődési Központban, majd a Huszár Közösségi Házban adtunk hírt létezésünkről, azóta folytatjuk a közösség építését – mesélte a kör vezetője. – A közösségi ház zárva tartása miatt emlékeinket, tárgyainkat, fényképalbumainkat a városi könyvtár fogadta be, amiért ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Polovitzerné Antal Mónika szakmai vezetőnek. Terveink szerint február végén új tartalommal töltjük meg a tárlót. Heitler László rajzainak felhasználásával a pápai vízimalmokról emlékezünk meg, kiemelve a legtöbbet ábrázolt Mester malmot, a festő mellett Kakuszi Mihály fafaragó munkái is láthatóak lesznek – emelte ki Terebesi Józsefné, aki klubtársaival a közeljövőben elkezdi a készülődést a kör 35. születésnapjának méltó megünneplésére.