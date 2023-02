– A kerekasztal évente kétszer ülésezik, a tanácskozások célja, hogy a várost a fiatalok számára még vonzóbbá tegyük – mondta el Hegedűs Barbara alpolgármester (Fidesz–KDNP), az Ifjúsági Kerekasztal elnöke. Hozzátette, a kerekasztal tagjainak beszámoltak a folyamatban lévő Hangadó elnevezésű projektről: az Erasmus-pályázatból finanszírozott programban a város ifjúsági koncepciójának megújításán dolgoznak. Az alpolgármester megjegyezte, a koncepció várhatóan év végére készül el.

Hegedűs Barbara

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Az ülés másik fő témája a Fiatalok napja elnevezésű rendezvény tervezése volt, amelyet a korábbi évekhez képest kibővítve, a fiatalok még aktívabb bevonásával tartanának meg. Emellett további, a fiataloknak szóló programok ötleteit is megvitatták a résztvevők. A kerekasztal munkájában veszprémi fiatalok, az ifjúsággal foglalkozó szervezetek és egyesületek is részt vesznek. A keddi ülésen a Veszprémi Diák- és Ifjúsági Önkormányzat tagjai, sportegyesületi elnökök és egyénileg részt vevő fiatalok is jelen voltak.

Az ülésen a kerekasztal alelnökének választották Kovács Örsöt, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikum tanulóját, aki ősz óta a város ifjúsági tanácsadója.