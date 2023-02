A balatoni városban szeptemberre tervezik a különleges programot, tudtuk meg a témát érintő megbeszélés kapcsán Juhászné Vincze Eszter közművelődési szakembertől. Azt mondta, örömmel fogadták a hírt, hogy otthont adhatnak a neves programnak. Kifejtette, a Tájtéka projekt a Balaton-felvidék intelligens tájhasználatának elősegítéséről, támogatásáról szól, melynek keretében egyebek mellett különböző eseményeket is szerveznek idén. Módszertani alapját a KÉK több éve sikeresen működő programjai adják. Ezek közül az egyik a 2011 óta minden évben megrendezett Budapest 100, amelynek keretében lakóházakat és középületeket nyitottak meg a látogatók előtt egy hétvégére önkéntesek segítségével, a lakók, dolgozók bevonásával. A rendezvény célja bemutatni az egykori és jelenlegi lakók történeteit, felhívni a figyelmet az épített örökség értékeire, és összehozni egy-egy ház, utca, környék közösségét az együtt megvalósított (nem csak építészeti témájú) programok segítségével.

Ennek a programnak a helyi adaptációja valósul meg Balatonalmádiban ősszel. A szervezők úgy gondolják, hogy a város rendkívül értékes, sokszínű épített és kulturális öröksége remek alapot jelenthet egy ilyen eseményhez, amit a helyi közösségek közreműködésével valósítanak majd meg. Az előkészítéshez olyan helyi szereplőket is bevonnak a szervezésbe, akik már most is jelentős szerepet töltenek be Balatonalmádi életében, és kapcsolatban állnak a helyi emberekkel. A szervezők az emberekkel együtt választják ki a helyszíneket, találják ki és valósítják meg a programokat. Cél az, hogy minden az igényeikhez igazodjon, és hosszabb távon is fenntartható legyen. A KÉK munkatársai felkerestek civileket, lokálpatriótákat, intézményvezetőket, majd tavaly novemberben szervezték meg az első találkozót, amelyen beszéltek a Nyitott házak hétvégéje programról. Juhászné Vincze Eszter kiemelte, a programhoz bárki csatlakozhat.