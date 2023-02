Megünnepli Veszprém a hatvan éve házasokat

Azoknak a veszprémi házaspároknak a jelentkezését várja a veszprémi önkormányzat, akik 1963-ban kötöttek házasságot, vagyis idén ünneplik gyémántlakodalmukat, és szívesen részt vennének a város által szervezett ünnepségen, írta meg a Napló. Porga Gyula polgármester az önkormányzat nevében azt írta, a házaspárokat ünnepi vacsorán szeretnék köszönteni. A jelentkezést a város e-mail-címén és telefonszámán lehet megtenni március 10-ig. A polgármester felhívásában arra is kitért, emlékezésre és ünneplésre, házassági emlékeik felidézésére várják a 60 esztendővel ezelőtt házasságot kötött veszprémieket, akik szívesen megosztanák közös életük emlékezetes pillanatait.

Megújult Balatonkenese két forgalmas utcája

A Magyar falu program (MFP) támogatásának köszönhetően 44 millió forintból közel egy kilométer hosszan megújult a településen a Bocskai és a Petőfi utca, amelyeket naponta sok helyi lakos használ – hangsúlyozta Kontrát Károly országgyűlési képviselő a napokban tartott átadáson, számolt be a veol.hu. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, Balatonkenese ismételten jól pályázott az MFP támogatásáért, az utcák megújítása a keneseiek régi kérése volt. Méltatta a jó együttműködést.

Jurcsó János polgármester köszönettel beszélt arról, hogy meg tudtak újítani két forgalmas utcát az MFP támogatásával. Hozzátette, a település az említett program több kiírására is sikeresen pályázott. Terveik szerint a jövőben újabb utcákat, járdákat szintén felújítanak majd. Mindenki örül a beruházásnak, amely Balatonkenese egyik frekventált helyén történt.

Megnyílt az UNESCO egyhetes téli iskolája

Békeépítés kultúra és oktatás révén címmel rendezik meg február 20–24. között ötödik alkalommal az UNESCO Most Téli Iskolát, írta meg a Napló.

Az UNESCO kulturálisörökség-menedzsment és fenntarthatósági tanszéke, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK), a Pannon Egyetem, valamint a Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézet Alapítvány (ISES Alapítvány) szervezésében tartják meg a programot. A Veszprém–Balaton 2023 – Európa kulturális fővárosa program támogatja a rendezvényt, így idén a helyszíne Veszprém, amely egész évben viseli az Európa kulturális fővárosa 2023 nevet és címet. A konferencián több mint negyven országból közel nyolcvanan vettek részt személyesen vagy online formában.

Sárkány és sámán is érkezett a Kinizsi-várhoz

Igazi mulatság várt mindenkit Nagyvázsonyban az idei lovas farsangon a Kinizsi-vár előtti területen és a Reményi-rendezvényházban a napokban, számolt be a veol.hu. A kora tavaszias idő sok érdeklődőt kicsalogatott a lovas felvonulásra, nem is csoda, hiszen háttérben a megújított várral kitűnő látványosság volt mindez. A 12 fogat és a 12 lovas jelmezes megmérettetését szakértő zsűri bírálta el, ami után kihirdették a legjobbakat. Győrffy-Villám András, a lovas program szakmai levezetője elmondta, a fogatok versenyét egy nagyvázsonyi, a Hock Ferenc és Barcza István fémjelezte fogat nyerte azzal, hogy sámánnak öltözött Ferenc. A lovasok győztese Hock Liza lett, aki pedig sárkányjelmezt öltött. Ő és Dolly nevű lova ugyancsak helybéliek. A rendezvény megnyitóján Fábry Szabolcs nagyvázsonyi polgármester elmondta, közösségük nagyon sokszínű, ami farsangi programjukon is mindig bebizonyosodik. Az eseményen műsort adott a Mesevár Óvoda és Bölcsőde Csigabiga csoportja, valamint a Nagyvázsonyi férfidalárda és a Nyirettyű népzenei együttes. A napot farsangi bál zárta a rendezvényházban.

Nyolcvan kilométer a tó körül

Több százan vettek részt a negyedik alkalommal megtartott balatoni téli bringatúrán, írta meg a Napló. A kerékpárosok 80 kilométert tekertek a tó körül. Az időjárás nem állította komolyabb megpróbáltatások elé a IV. téli bringatúra több mint háromszáz fős mezőnyét, amely Balatonfüredről, a Balaton Szabadidőközpont elől rajtolt. A bicajosok kellemes időben tekerhettek, először Tihanyig, majd a kompozást követően a Siófok–Balatonvilágos–Balatonkenese-útvonalon vissza a kezdőpontig. A farsangi időszak apropóján többen jelmezben teljesítették a remek hangulatú túrát, amely a hagyományoknak megfelelően tombolasorsolással zárult a füredi sportcsarnokban.

Naprakész információk a diákoknak

Megkezdte a középiskolások munkavédelmi és foglalkoztatásfelügyeleti tájékoztatását a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, számolt be a veol.hu. Az első előadást Troják László, a foglalkoztatási, foglalkoztatásfelügyeleti és munkavédelmi főosztály vezetője tartotta a Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikumban a napokban. A kezdeményezés fő célja, hogy a diákok – a jogszabályi előírások megismerésén túl – olyan ismereteket szerezzenek az előadások során, amelyeknek köszönhetően elkerülhetik a munkabaleseteket és az esetleges munkaügyi jogvitákat. A szükséges munkavédelmi, munkavégzési és foglalkoztatási ismeretek birtokában a nem várt események esetén felmerülő problémákat is könnyen és egyszerűen tudják majd kezelni a diákok.

Bizonyíthatnak a diákok

A közelgő vizsgákon a diákok bebizonyíthatják elsősorban önmaguknak, tanáraiknak, oktatóiknak, hogy sikeres volt az elmúlt három év, eredményes volt a család, a gyakorlati hely és az iskola együttműködése, fogalmazta meg ünnepi köszöntőjében Szíj Edina osztályfőnök az Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegysége napokban tartott szalagavató ünnepségén, írta meg a Napló. A ballagásra és szakmai vizsgára készülők diákok élete a vírus miatt hosszabb ideig az online térben zajlott, iskolai élmények, közösségépítés helyett a számítógép előtt. A tizedik osztályban kellett visszatérniük a tantermi oktatásba, ami a többségnek zökkenőmentesen sikerült. Ezt nemcsak a tanulmányi eredmények bizonyítják, hanem a különböző sikeres versenyek is. A szalagavató szól a múltról, az emlékekről, az együtt töltött évekről és a jövőről. Ma nehéz a jövőt tervezni, nagyok a kihívások, de könnyebb annak, akinek célja van. A célhoz hozzá lehet rendelni a feladatot, és aki jól végzi, sikeres lehet, tette hozzá az osztályfőnök.

Csellótalálkozó változatos repertoárral

Az örömzene jegyében nyolcadik alkalommal szervezte meg a Pápai Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola hagyományos csellótalálkozóját, számolt be a veol.hu. A közös muzsikálásra 36 zeneiskolás érkezett a vármegyéből. A hagyományoknak megfelelően ezúttal sem versenyt szerveztek, hanem megmutatkozási lehetőséget a diákoknak, a megmérettetés terhe nélkül. Az eseményen Pápa, Balatonfüred, Ajka, Balatoncsicsó, Tapolca és Veszprém zeneiskolájának közel 40 növendéke vett részt. A találkozót Bödey Tamás, a Bartók intézményvezetője nyitotta meg.

– 2007-ben versenyként indult az esemény, aztán 2015-től találkozóvá minősült át annak érdekében, hogy ne a teljesítménykényszer, hanem az örömzenélés, az önfeledt játék kerüljön előtérbe. Jól csak szívvel muzsikálhat az ember, és nem úgy, hogy a másikat legyőzze. Meggyőződésem, hogy a valódi minőségnek az örömteli muzsikálás az alapja – fogalmazott az intézményvezető.

A nád nem szereti a feszített víztükröt

A nádvágási szezon minden év december elejétől február közepéig tart, de a gépek idén sem zakatoltak, írta meg a Napló. A nádvágás legális és szükséges tevékenység, a nádirtásért viszont, amint ezt egy, a napokban született bírósági ítéletben kimondták, börtönbüntetés járhat. Két év, illetve egy év felfüggesztett börtönre, valamint pénzbüntetésre ítélte a Veszprémi Járásbíróság azt a két férfit, aki Balatonakalin, a volt kemping területén 150 méter hosszan és 8–12 méter szélességben üdülőpark építése miatt letarolta a kiemelten védett nádast. Amelyre egyre jobban kellene vigyáznunk. Miközben fogy és romlik a tavon a nádasok minősége, a Balatonon évtizedek óta nem folyik nádgazdálkodás – mondta Pomogyi Piroska hidrobiológus. A rendszerváltoztatás környékén a hazai ipart szétverték, ennek áldozatául esett a nádgazdálkodás is, ami, hasonlóan az erdőgazdálkodáshoz, húsz-harminc éves folyamat. Megsínyli a szünetet. Az újrakezdésre most már sok pénzt kellene költeni, és ez nem teszi vonzó vállalkozássá.

Kiszebábégetéssel űzték el a hideg telet Alsóörsön

Jelmezt viselve, alkalomhoz illő muzsika, nótázás, és a Veszprém Bakony Táncegyüttes kíséretében sétált el a jó kedélyű menet Alsóörsön a községházától a Sirály parkig a napokban, hogy ott kiszebábégetéssel űzzék el a telet, számolt be a veol.hu. – Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! – ezt skandálta a muzsikaszót és népdalokat hallgatva a vonuló tömeg Alsóörsön, a közösségi háztól egészen a Balaton partjáig, hogy elűzzék a hideg hónapokat, és hivatalosan is köszöntsék a jó időt, a tavaszt, illetve megnyissák a szezont. A parton nemcsak a tél elűzésének lehettek tanúi a megjelentek, illetve a „szájtáti gyülekezet”, hanem egy jelmezes, mókás jelenetnek is: egy dali legény és egy szűz esküvésének.