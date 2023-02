A térség országgyűlési képviselője kiemelte, „a polgári kormány 2010-ben szövetséget kötött a nyugdíjasokkal, ezzel is kifejezve az idős emberek iránti tiszteletét, megbecsülését, és elkötelezett a nyugdíjak értékmegőrzése mellett”.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő

Fotós: Szabó Péter Dániel

– A nyugdíjak 2010 óta csaknem 92 százalékkal nőttek, vásárlóerejük pedig, a 13. havi nyugdíj visszaépítésével mintegy 20 százalékkal javult. Az egyik nagy célunk a nyugdíjasok méltó életének biztosítása, ezért is építettük vissza teljes egészében a Gyurcsány-korszakban eltörölt 13. havi nyugdíjat – jelentette ki Kontrát Károly, aki arról is beszélt, hogy a kormány ársapkákkal és rezsicsökkentéssel is védi a nyugdíjasokat.

– A baloldali kormányok a nyugdíjakat érintő megszorításokkal 2009-ben százmilliárd, míg 2010-ben több mint 280 milliárd forintot vettek el az idősektől. Az összeg legnagyobb tétele a 13. havi nyugdíj megszüntetése volt – szögezte le a képviselő, majd hozzátette, idős honfitársaink a napokban a megemelt nyugdíj mellett ennek megfelelően kézhez kapják a 13. havi nyugdíjat is.