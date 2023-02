Több száz éves pince a megyei könyvtár alatt

Egy jó állapotban lévő pincére bukkantak az Eötvös Károly Megyei Könyvtár felújítása során - írja a veol.hu. Az még kérdéses, hogy meg tudják-e nyitni a nagyközönség előtt. A 25 évvel ezelőtti felújítás során már ismertté vált a pince, de később feledésbe merült, így újdonságként fedezték fel ismét a könyvtár munkatársai – mondta el a Napló érdeklődésére Baranyai Tamás, az intézmény igazgatója. A gyermekkönyvtár alatt található pincén látszik, hogy már több alkalommal foglalkoztak vele, a legutóbbi felújítás alatt kisebb falazás is történt, illetve az 1950-es években villanyszerelés is zajlott lent. Arra utaló jeleket is találtak, hogy egykor légó- pinceként is funkcionált. Az igazgató elmondta, a könyvtár épületét 1902-ben adták át, de már korábban is állt ház a helyén, aminek múltja a 18. századig nyúlik vissza, így izgalmas újrafelfedezés a pince megtalálása. Baranyai Tamás hozzátette, a mostani felújításkor használt terveken nem szerepelt a helyszín, az egyik bejárás során fedeztek fel egy aknafedelet, alatta pedig a pincét.

Akár népszavazást is kiírhatnak a napelemparkról

Bár a várostól 2,5 kilométerre lévő, alig hathektáros területre építendő, két megawattos teljesítményű napelempark kapcsán hirdetett lakossági fórumot a tapolcai önkormányzat, mégis talán erről a témáról esett legkevesebb szó a hétfő délelőtti eseményen – olvashatjuk a veol.hu oldalon. A résztvevőket sokkal inkább az északi városrésszel határos, mintegy 160 hektárnyi területen tervezett gigaberuházás érdekelte. Az sem volt meglepő, hogy az első felszólaló, Marton József – többek egyetértésével – a Tamási Áron Művelődési Központ emeleti előadótermében azt kérte számon a városvezetéstől, hogy miért hétfőn délelőtt 10 órára tették a fórumot. A válaszok nagyjából a „nincs máshol fűtött hely”, meg a „nem volt máskor időpont”, illetve a „korábbi fórumokon sem voltak többen” variációira épültek. Egy tapolcai mérnök, Tóth Tibor szerepelt a legtöbbet a fórumon, többoldalas írott anyagot olvasott fel. Szerinte környezetrombolás lesz a gigaberuházás, ami véglegesen megakadályozza, hogy a Tapolcai-medence a világörökség része legyen, de tart az itteni ingatlanok elértéktelenedésétől, a hőmérséklet további emelkedésétől. Egyben számon kérte az ezzel kapcsolatos helyi tájékoztatás hiányosságait is.

Felirat őrzi a társaság emlékét

Bándi László kezdeményezésére, Jákói Bernadett helytörténeti kutatásai nyomán került vissza a Méhes Társbirtokosság táblája, amit 2006. május 29-én avatott fel az akkori polgármester, Dióssy László - írja a Napló. A Méhes utcai kövön a következő felirat áll: Itt helyezkedett el a Méhes Társbirtokosság vendéglője 1888-tól 1945-ig. A társbirtokosság 1888–1945-ig élt, és a veszprémi értelmiség egyik szórakozó- és találkozási helyéül szolgált a Séd völgyében, álló épület és kerthelyisége. A leírások szerint a huszonegy veszprémi értelmiségi polgár és néhány virilista által 1888-ban alapított vendéglő egészen az 1940-es évek végéig működött. A szigorúan zárt körű társaság tagjainak számát emelni nem akarták. 1891-ben a hároméves fennállás alkalmából kis kerti mulatságot rendeztek, amelyre a tagokon kívül csaknem 300 vendég is meghívást kapott.

Megújult a település közösségi központja

Sikeresen pályázott a Koperniczky dr. Enyi István, a Somlókirálynő festője Alapítvány eszközbeszerzésre - írja a Napló. A dobai székhelyű Koperniczky dr. Enyi István, a Somlókirálynő festője Alapítvány kétmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el közösségi tevékenysége végzéséhez szükséges eszközök beszerzésére a Magyar falu program Falusi civil alap keretében a 2021. évben meghirdetett Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása nevű pályázaton. Az összegből eszközöket, interaktív táblát, állványt, notebookot, hangfalat, mikrofont, kerti akácbútorokat vásároltak, melyekkel az alapítvány gondozásában álló alkotóház és galéria egy magasabb színvonalú közösségi helyszínként működhet és nyújthat szolgáltatást a jövőben. Továbbá közösségi programokat ajánlhat a Somlóra látogató kirándulók, a kultúrturizmus résztvevői, az alkotni vágyó amatőr és hivatásos művészek számára.

Felelevenítették a regölés szép hagyományát

Tíz közösség jelentkezett a IV. Kárpát-medencei regöstalálkozóra, mely ismét különleges hagyományőrző világot varázsolt a pajtába és Iszkázra – számolt be a veol.hu. A program a pajtában kezdődött, ahol archiválták a különböző szokásjátékokat, amelyek között három helyszínről most pásztorjátékok is szerepeltek. A regölések azonban nem maradhattak el, a legtöbb csapat a saját vidéke régi anyagával jelent meg, eredeti hangulatú öltözetekben, láncos botokkal és más hangkeltő eszközökkel. A felvételek elkészítését közös ebéd követte. Ezután mindnyájan Iszkázra utaztak, ahol a Nagy László Emlékháznál az idősebb korosztályhoz tartozó iszkázi regösök vezetésével közös regöléssel emlékeztek Nagy Lászlóra, Szécsi Margitra és Vig Rudolfra, akik a regölést a faluban felgyűjtötték. Innen a település három pontjára, magánházakhoz vonultak, ahol az összegyűlt helyiek számára a teljes jelen lévő társaság adott elő regölésválogatást. Az iszkázi vendégeskedést követően két emlékezetes koncert következett a Kiscsőszi Kultúrpajtában.

Dezső, a termetes disznó sorsa megpecsételődött

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg a közösségi disznóvágást a Tósokberéndért Egyesület tagjai – közölte a veol.hu. A feladatokat elosztották egymás között a résztvevők, jó hangulatban, tempósan végezték a munkát a sertésfeldolgozás előkészületeitől kezdve az utómunkákig. Az egyesületi tagok három napon át hol tizenöten, hol húszan vagy harmincan tevékenykedtek a siker érdekében Csendes Róbert szervezése és persze Dezső, a disznó főszereplése mellett. Palotai Ferenc és Tóth József böllérrel az élen folyt a munka dandárja, és az egyesületet harmonikás is erősítette. Így a disznóvágás napjának délutánjára már egy húszliteres véndőre való zsír kisült, és a füstölnivalók is a helyükre kerültek. Megtelt a hűtőláda, hogy aztán egy éven át az ellátmányt biztosítsa a későbbi rendezvényeken is. A vacsorára ötvenen gyűltek össze.

Elkezdték a szőlő metszését

A nagyobb területeken jellemzően megkezdték már a metszést, a kisebb birtokok gazdái viszont kivárnak, hiszen a termés szempontjából meghatározó munkálatot igazából akkor érdemes elkezdeni, amikor a nagyobb fagyoktól már nem kell tartani. Természetesen sokáig halasztani azért nem lehet, azt nem érdemes megvárni, amíg a nedvkeringés megindul és a metszési felület „könnyezni” kezd – számolt be róla a veol.hu. A négy hektáron gazdálkodó badacsonyi Laposa Zsófia korán látott neki a munkának, tulajdonképpen karácsony előtt már ollóval a kezében járt ki a birtokra. – Túl sok segítségem nincs, így időben el kellett kezdenem a metszést, mostanra a harmadik hektárral is elkészültem. Bár tél nem igazán volt eddig, a szőlő nyugalmi állapotban van, azaz semmi akadálya nem volt a korai kezdésnek. Persze jó lenne, ha a hőmérséklet egy ideig nulla Celsius-fok alatt maradna, és egy kis hó sem ártana – mondta el érdeklődésünkre. Majd hozzátette, hogy az eddig leesett csapadék mennyisége ugyan összességében megfelelő lenne, de annak eloszlása nem volt túlzottan szerencsés.

Bővült a tájékoztatási kötelezettségük

Idén sok munkaügyi szabályváltozás lépett életbe - írja a a Napló. – A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége bővült. Például a munkakörök meghatározásakor, leírásakor az eddigieken kívül több részletet kell ismertetnie, a dolgozó feladataira, egyéb juttatásaira tekintettel. A munkaviszony kezdetét, tartamát is írásban kell előre közölnie. Továbbá el kell mondania, hogy mely napokon osztható be a munkavállaló, s mikor meddig tarthat munkaideje, mikor szoktak túlórát elrendelni a cégnél. A munkaviszony megszüntetésekor pedig az azzal kapcsolatos szabályokat kell a foglalkoztatottal ismertetnie a munkaadónak, például azt, hogy meddig tarthat a felmondási idő attól függően, melyik fél mond fel – mondta el Mürkl Mónika, a Magyar Szakszervezeti Szövetség területi képviselője, és hozzátette: a munkaadónak képzési politikájáról szintén tájékoztatást kell adnia, ha például az adott munkakörre vonatkozó teljesítendő tanfolyamokat maga szervezi.

Kis falvak közönségét szórakoztatja a Setup

Eplényben lépett fel a Setup együttes február 4-én, szombaton a művelődési házban – ismertette a veol.hu. A Setup együttes tagjai mind magasan képzett zenészek, többéves hazai és külföldi előadó-művészeti tapasztalattal rendelkeznek. Projektjeik központjában a zene és az összművészeti ötletek megvalósítása áll. Koncertjeiken, zenepedagógiai előadásaikon nagy hangsúlyt kap az interaktivitás és a közönségbarát előadásmód, mellyel a hallgatóság és az előadó viszonya közvetlenebbé tehető. Az Artery Egyesület által megvalósított projekt keretében az együttes koncertet adott már Jásdon, Tésen, Bakonynánán, Borzaváron és Dudaron. Az egyesület tagjai zenetanárként is közvetlen kapcsolatban állnak a gyerekekkel. Az általuk megvalósított professzionális koncertek sosem önmagukban szerepelnek: hangszerbemutató, hangszersimogató, beavató koncert, interaktív kiállítás, zenetörténeti bemutató vagy éppen verses, népmeséi programelemek teszik még teljesebbé az előadásokat.

Dinoszauruszok nyomában

A bakonyi dinoszaurusz-lelőhely egyik felfedezője, Ősi Attila tartott elő-adást a felsős diákoknak az egyházi iskola tornatermében – tudósított a Napló. Ősi Attila geológus, paleontológus, a bakonyi dinoszaurusz-lelőhely egyik felfedezője és kutatásvezetője előadása elején kifejtette, hogy szívesen látogat vissza szülővárosába vagy környékbeli iskolákba előadásokat tartani. A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola felső tagozatos diákjai őszinte figyelemmel kísérték végig az interaktív előadást. A paleontológus mesélt saját tapasztalatairól, valamint a bakonyi dinoszaurusz-lelőhely felfedezéséről, ahol régésztársaival együtt végeznek a mai napig kutatásokat. Elmondta, hogy az Iharkúton talált bakonyi dinoszauruszok sok szempontból igen különlegesek voltak, sok új fajt fedeztek fel közöttük. Beszámolója szerint 80–90 millió évvel ezelőtt, a hüllők és a dinoszauruszok korában feltehetően mind az állat-, mind a növényvilág teljesen más összetételű volt. Valószínűsíthető, hogy ennek az oka nem más, mint az, hogy egész Európa egy szigetvilág volt – mondta.

Győztes meccs a felújított csarnokban

Hazai pontszerzéssel nyitották a tavaszi szezont az ajkai férfi kézilabdázók – írta meg a veol.hu. A telt házas összecsapást a tatai ellenféllel szemben a megújult sportcsarnokban játszhatta le a tehetséges fiatalokból álló férficsapat. A mérkőzés előtt Schwartz Béla polgármester elmondta a csarnokba kilátogató nézőknek, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség tornatermeket megújító központi programjának köszönhetően több mint 300 millió forint támogatásból újult meg az 1985-ben átadott egykori ajkai Hungalu-csarnok. – Átépítettük a két végvonalnál lévő falat, melyeket pánikzáras biztonsági ajtókkal láttunk el, új hőszivattyús hűtő-fűtő rendszert alakítottunk ki, kicseréltük az elavult hő- és hangszigetelést – sorolta a polgármester. – Felújítottuk a parkettát és sok egyéb munkát is elvégeztünk az épületen, amit az eltelt 38 év amúgy is kikényszerített volna belőlünk – mondta a polgármester. Reményét fejezte ki, hogy a felújításnak köszönhetően körülbelül 30 százalékkal tudják majd csökkenteni az épület energiaigényét. Kiemelte, hogy további 260 millió forint támogatást nyert el a kézilabdaklub, melyből az építkezés második ütemeként megújítják az öltözőket, a vizesblokkokat és az elhasználódott vezetékrendszereket.

Három meccs, két siker

A BFKA-Balatonfüred vendégként hat góllal maradt alul, míg a BFKA-Veszprém hazai pályán nyert, és továbbra is tartja a lépést az élmezőnnyel a kézilabda NBI/B-ben – olvasható a Naplóban. Százhalombattai KE – BFKA-Balatonfüred 37-31 (17-15). Fej fej melletti küzdelem jellemezte az összecsapás első félidejét. A 36. percben Szmetán révén egyenlített ki a BFKA-Balatonfüred (18-18). A folytatásban magasabb fokozatra kapcsolt a százhalombattai csapat, amivel a vendégek nem tudták tartani a lépést. BFKA-Veszprém – Agrofeed ETO Uni Győr 27-24 (12-10). Határozottabban kezdte a találkozót a BFKA-Veszprém. Tízpercnyi játék után 6-3-at mutatott az eredményjelző. A vendégek az utolsó negyedórára ismét összekapták magukat, és megközelítették a házigazdát egy találatra. Az 57. percben Mikler két bravúrt is bemutatott, csapata pedig magabiztosan tartotta előnyét a találkozó végéig. KK Ajka–Tatai AC 34-30 (16-13). A találkozó első gólját Ernei szerezte a frissen felújított ajkai sportlétesítményben. A félidő utolsó tíz percében a jól hajrázó ajkaiak hat góljára csak háromszor válaszoltak a vendégek, így 16-13-as hazai vezetéssel zárult a játékrész. Az utolsó percekben biztosan őrizte előnyét az Ajka, és teljesen megérdemelten nyerte meg az év első bajnoki mérkőzését.