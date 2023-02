A betegségem 1984 márciusában derült ki egy önvizsgálat alkalmával, idézte fel az életét megváltoztató pillanatokat Takács Istvánné Erzsébet, aki akkor a harmincas évei elején járt. Az elváltozás sokként érte, néhány napig erőt gyűjtött, mire felkereste a szakembert. Végül egy keddi napon ment el a veszprémi onkológushoz, aki már az alaposabb vizsgálat előtt azonnal azt mondta neki, hogy rosszindulatú daganata van. Sírva buszozott vissza a munkahelyére, a Dózsa iskolába, ahol gazdasági ügyintézőként dolgozott. Csütörtökön már az onkoteam szakemberei döntöttek a szükséges kezelésről, a következő hétfőn pedig már meg is műtötték. Mivel a hónaljában áttéteket találtak, a beavatkozáson azokat is eltávolították. Az empátiát nem mutató onkológus azt mondta neki a műtét után, hogy ötven százalék esélye van a túlélésre.

Erzsike azonban nem adta fel: az operáció után megkezdődtek a kemoterápiás kezelések, amelyek akkor még nem voltak annyira személyre szabottak, mint ma. Közel egy év alatt tíz kemoterápiás kezelést kapott. Gyakran nemcsak a tíz napig tartó kezelésekre – amelyek háromhetenként követték egymást – kellett kórházba kellett vonulnia, hanem a kezelések közötti időszakot is bent kellett töltenie.

Voltak napok, amikor kilátástalannak tűnt minden, és elviselhetetlen fizikai fájdalmai voltak, ugyanakkor saját tapasztalata alapján is azt mondja, nem szabad feladnia a betegnek még ezekben a helyzetekben sem.

A hetedik alkalom után visszament dolgozni, de csak egy napot tudott eltölteni a munkahelyén: a legyengült immunrendszere miatt már az első nap légcsőhurutot kapott. A kemoterápiák befejezése után sugárterápiával folytatódott a kezelés, ezekre vonattal ingázott az otthona és Szombathely között. A kezelések végül 1985 júniusában értek véget, legyőzte a betegséget. Kontrollokra a mai napig jár: előbb negyedévente, később félévente, és most már évente egyszer kell ezen részt vennie.

Erzsike azt mondja, a betegség traumájának feldolgozásában és a kezelések nehézségein csak a családja segítségével tudott túllendülni, férje és a szülei rengeteget segítettek neki, mellette álltak a legnehezebb pillanatokban is. A kisebb gyermeke öt, a nagyobb tízéves volt, amikor kiderült a betegsége, és nehezítette a család helyzetét, hogy éppen építkezni kezdtek Nemesvámoson. Máig kísérti, hogy az egyik kezelés miatt nem lehetett ott a kisebbik fia elsős évnyitóján. Gyógyult rákbetegnek számít valaki, ha öt éven át nincsenek tünetei, nem újul ki a betegség. Nagyon várta ezt azt időpontot, de a meghatározó számára nemcsak ez volt. A történtek ma is eszébe jutnak, de már a gyógyulás után sem rágódott ezen, ehelyett mindig újabb és újabb célokat tűzött ki maga elé: először azt, hogy sikerrel fejeződjön be az építkezésük. Aztán következtek az újabb célok: érje meg, hogy a gyerekek befejezzék az általános iskolát, majd a középiskolát. Ezután az egyetemet. Később az unokák esetén ugyanezeket a célokat tűzte ki.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Erzsike megalakulása óta részt vesz a ma már egyesületként működő Fagyöngy klub munkájában, máig intézi a szervezet gazdasági ügyeit. Hozzátette, szívesen látják betegtársaikat, aki úgy érzi, szüksége van segítségre: náluk elmondhatják a problémájukat, és tanácsot is tudnak adni.

Takács Istvánné Erzsike hangsúlyozta, a betegség kezelésében a korai felismerés a legfontosabb.

Mindenkinek azt tanácsolja, folyamatosan végezzen önvizsgálatot, és ha bármilyen eltérést tapasztal magán, forduljon azonnal szakemberhez – sok ismerőse van, aki maga fedezte fel a daganatát. Kiemelte azt is, élni kell a mammográfiai szűrések adta lehetőséggel is, amelyre a 45-65 év közötti nők kapnak behívót. A szűrések kapcsán azt is aláhúzta, nemcsak a hölgyeknek, hanem a férfiaknak is fontos lenne részt vennie a vizsgálatokon, ezért őket is arra biztatja, ne halogassák azt. Ahogy az ő példája is bizonyítja: a daganatos betegség nem válogat, fiatalokat is érinthet, ugyanakkor az időben elvégzett kezelések életet menthetnek.