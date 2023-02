A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) adatai szerint országszerte 244 ezren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük 38 ezer páciensnél influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak az év ötödik hetében. Az NNK Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába érkezett minták több mint 31 százalékában influenzát, 14 százalékában koronavírust és közel 12 százalékában RSV-fertőzést mutattak ki. Veszprém vármegyében több mint 7600 beteg jelentkezett orvosnál légúti fertőzés miatt múlt héten, és minden hatodik esetben diagnosztizáltak influenzaszerű megbetegedést. Előbbi nagyjából tízszázalékos, míg utóbbi több mint negyvenszázalékos növekedést jelent az előző héthez képest. A gyermekek között a leggyakoribb az influenzaszerű megbetegedés, amely gyakran átterjed a szülőkre, hozzátartozókra – mondta érdeklődésünkre Balla György, aki Balatonakali, Balatonudvari, Örvényes és Aszófő település háziorvosa. Hozzátette, a gyakran elhúzódó köhögéssel járó felső légúti megbetegedés torokfájdalommal és lázzal is jár, azonban szerencsére a betegség az esetek többségében nem érinti az alsó légutakat, tüdőt. A beteg terápiáját láz- és fájdalomcsillapító gyógyszerek, valamint C- és D-vitamin szedése segíti. Az elhúzódó száraz köhögéssel kapcsolatban a háziorvos megjegyezte, amennyiben hosszú hetekig tart, és általános rossz közérzettel, légszomjjal jár együtt, akkor fül-orr-gégészeti szakrendelésre vagy röntgenre küldik a pácienst, ugyanakkor az esetek többségében két-három hét után megszűnik a beteget megterhelő tünet.

Balla György elmondta, tapasztalata szerint a mostani téli időszakban a korábbiakhoz képest kevesebben kérték az influenza elleni oltást. Ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, a mellékhatással nem járó védőoltás nemcsak a megelőzésben tölt be fontos szerepet, hanem megfertőződés esetén a betegség lefolyása is gyorsabb, és a megbetegedés kevesebb tünettel jár. Ezért a szakember azt tanácsolja mindenkinek, korosztálytól függetlenül, hogy adassa be az influenza elleni oltást. A légúti betegségek megelőzésében továbbra is vitaminok – C és D – szedése, a szervezet szükségleteinek megfelelően a vas pótlása, vitamindús táplálkozás és a bő folyadékfogyasztás is segít, valamint a háziorvos azt tanácsolja, zsúfolt helyeken, tömegközlekedésben, bevásárlóközpontban érdemes saját magunk és a környezetünk egészsége érdekében maszkot viselni.