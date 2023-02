Az aszfaltburkolatú pálya és a salakos futókör állapota az évek során leromlott, ezért is időszerű a beavatkozás. Fodor Anita tájépítészmérnök a Royal-Kert Kft. munkatársaként készítette el a terveket, amelyek az intézmény testnevelést oktató pedagógusaival egyeztetve születtek meg. Érdeklődésünkre elmondta, a beruházásban a tornapálya és a futókör, valamint az iskola bejárata is megújul. A szakemberek ezekben a napokban az elöregedett aszfaltburkolat hibáit javítják, ugyanis a meglévő felületre kerül az új, öntött gumiburkolat, amely nemcsak a labdajátékok terhelését bírja majd, hanem megrendezhetők rajta az iskolai rendezvények is. A tervező kiemelte, a burkolat nemcsak anyagában, hanem formájában is megújul, ugyanis színes, absztrakt mintákkal lesz ellátva. A tornapálya világítást kap, napelemmel működő kandelábereket telepítenek köré, valamint megújul a körülötte lévő zöldterület is, ahova facsemetéket ültetnek. A beruházás részeként felújítják a labdafogó háló fémszerkezetét, valamint bővítik azt, így a kapuk mögötti területre is kikerül a védőháló. A tornapálya új kellékekkel bővül: az iskola felőli oldalon cross-fit eszközöket helyeznek ki, amelyeket az iskola tanulói mellett majd a veszprémiek is használhatnak. A beruházás során felújítják a meglévő távolugró gödröt, míg a régi salakos futópálya felülete gumiburkolatú lesz, két sávval.

A megújult tornapálya látványterve

Fodor Anita elmondta, jelenleg a gimnázium területét kerítés választja el a közterülettől, de ez megváltozik: az iskola nyitottságát jelképezve leszerelik a főbejárati kapukat, így a veszprémiek bármikor felkereshetik Brusznyai Árpád mellszobrát vagy a cross-fit eszközöket. Érdekesség, hogy a jelenlegi bejárati támfal új festést kap a gimnázium tanulóinak ötletei alapján, valamint korszerűsítik, javítják az épület előtti térkő burkolatot. A beruházás részeként fejlesztik a térfigyelő rendszert, az iskola körül több és jobb minőségű kamerát helyeznek ki. A kivitelező január végén vette át az önkormányzati tulajdonban lévő munkaterületet, a fejlesztés augusztus végére készül el, tudtuk meg Lamos Pétertől, a fejlesztést lebonyolító Veszprém 2030 Kft. ügyvezetőjétől. Hozzátette, a bruttó 157 millió forintos beruházást – amelyet előzetesen az önkormányzattal, a Lovassy gimnázium tantestületével és a Veszprémi Tankerülettel is egyeztettek – a Veszprém-Balaton 2023. Zrt. finanszírozza.

Schultz Zoltán, a Lovassy-gimnázium igazgatója elmondta, nagy öröm számukra, hogy megújul a rossz állapotú tornapálya és környezete, a fejlesztés jobb sportolási lehetőséget biztosít diákjaiknak. A leendő fitneszeszközöket – amelyek kihelyezésére a tanulók részéről nagy igény mutatkozott – a testnevelésórákon is használják majd a diákok. A tornapálya és az udvar megújítása miatt a kültéri foglalkozásokat a tornacsarnokban, a főépületben található korábbi tornateremben, az iskola konditermében és drámahelyiségében tartott órák váltják ki, mondta el az igazgató, aki megjegyezte, reményeik szerint a tavasz végén már megtarthatják az iskolai nagyrendezvényeket – ballagás, évzáró, Nyitott udvar művészeti piknik – a tornapályán.