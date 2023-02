Fémszívekben gyűlnek a kis színes műanyag kupakok országszerte, számos településen található ilyen vármegyénkben, Veszprémben például a Kossuth utcánál, a postával szemben. Két éve írtunk kettőről, azokat 2020-ban rakták a helyükre, Cseszneken a faluház elé, Kisapátiban a községháza mellé. Kíváncsiak voltunk, ezeket azóta mennyien használták, mennyi kupak gyűlt össze, és az azokért kapott pénzt mire fordították.

Cseszneken az önkormányzat rendelte meg a szív elkészítését, az a helyi hulladékfémből dolgozó szobrász, Rónaszéki Zoltán alkotása. Trieblné Stanka Éva Renáta polgármester elmondta, hogy gyakran megtelik, de a falubeliek mellett a környező településen élők is ide hozzák a kupakokat. Nemcsak a szívbe dobottakat fogadják el, többen visznek hozzájuk nagyobb mennyiséget, akár nagy zsákkal, azt is átveszik. Egy beteg kisgyermeknek gyűjtenek így pénzt évek óta, nagymamája ma is a községben él. Az önkormányzat vállalta, hogy ha összejön egy autóra való műanyaghulladék, elszállítja a felvásárlónak, és amit a feldolgozó cég fizet érte, eljuttatja a családnak, amely eddig mintegy háromszázezer forintot kaphatott kupakok révén Csesznekről.

Fotós: Rimányi Zita

Kisapátiban a helyi nyugdíjasklub szervezte meg, hogy elkészüljön a kupakgyűjtő szív. Az egyik klubtag, Somogyi József formálta meg, a fia segítségével, a faluvezetés közreműködésével kerülhetett a helyére. Épp hogy kirakták, két nap alatt tele lett. Balassa Lászlóné Erzsike, a nyugdíjasklub vezetője gyakran látja, ahogy falubeliek – gyerekek, nyugdíjasok is – tesznek bele pár darabot, sőt, sokszor turisták. Ha megtelik a fémszív műanyaggal, tartalmát zsákokba teszik át, azokban tárolják. Nagyobb mennyiséget már négyszer vittek el tőlük, több autónyival alkalmanként. Más-más rászoruló, beteg gyermeket nevelő családnak ajánlották fel a kupakokat, nekik vagy az őket támogatóknak adták át azokat, ők pedig hozzátették a saját gyűjtésükhöz. Erzsike az elszállításkor arra szokott gondolni: van, akinek szemét, másnak kincs, sok minden lehet az apró műanyagokból, új tárgyat alkothatnak azokból. – Amikor jó célra útnak indítjuk a kupakokat, több szempontból átadjuk vele a szeretetet, az adományt fogadók érezhetik annak hatását, hogy gondoltak rájuk. A palackokról lekerülő műanyagdarabok jól példázzák, hogy sok kicsi sokra megy, a kis összegek is fontosak – fogalmazott az asszony.

Fotós: Rimányi Zita

Korábban már írtunk arról, hogy a műanyag-újrahasznosítással foglalkozó feldolgozóban a kupakok jó alapanyagot jelentenek. Újra granulátum, azaz regranulátum készül belőlük. Először gépeken kétfelé válogatják a beérkezett flakontetőket alapanyaguk alapján, majd mosásuk és darabolásuk következik. Létrejönnek a kis bogyók, azokat értékesítik olyan cégeknek, amelyek leginkább mezőgazdasági hasznosításra szánt rekeszeket gyártanak.

Aki tud vármegyénk más településén ilyen vagy hasonló jótékony, környezetvédő helyi kezdeményezésről, jelezheti azt lapunknak a [email protected] e-mail-címen.