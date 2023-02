„Szeretném Piri mama és Jani papa történetét elmesélni, mert ők fontosak számomra, nagyon sok mindent megtesznek értünk, mindenben segítenek minket. Papa gannai származású, a nagyi Pápakovácsiban élt. Két egymással szomszédos faluban laktak. Ezt azért tudom, mert a nagypapám sokszor mesél nekem különféle történeteket arról, régen hogyan éltek, milyen kalandjaik voltak. Nemrég felidézte, hogyan kezdődött a mamival a kapcsolatuk, annak apropóján, hogy tavaly volt annak ötvenedik évfordulója. Papa – ahogy maga mondani szokta –, mielőtt megszerette a nagyit, több vasat tartott a tűzben. Sokszor ilyen macsónak adja elő magát, de én tudom, hogy egy arany ember" – írta szerkesztőségünknek címzett levelében Veilandics Korina. Az unoka soraiból az is kiderült, hogy a papát a mama hosszú hajával, vékony lábainak látványával és nőies alakjával fogta meg először. Ezért, amikor fél évszázada, Katalin napjához közel Piri azt mondta Janinak: „Ha akarsz tőlem valamit, akkor most gyere át a bálba! Most vagy soha!" – akkor a férfi rögvest átbiciklizett a téli hidegben Pápakovácsiba, annak ellenére, hogy akkor volt a szüleinek a 25. házassági évfordulója.

Mayer Jánosné és Mayer János Fotók: családi



A most vagy sohából most és mindörökké lett. "Akkor, ott, a bálban kezdődött az ő történetük, ami valójában a miénk is, hisz nélkülük mi sem lehetnénk. És ott, a bálon a papa állandóan puszilgatta a mamát, megállás nélkül, még tánc közben is. Szerelmük a kétévnyi katonaság idejét is kibírta, sűrű levélváltások közepette. A leszerelés, a hosszú-hosszú udvarlás után aztán 1978. április 29-én házasodtak össze. Most lesz a 45. házassági évfordulójuk. Egybekelésük előtt már megvolt az első házuk helye, majd családjuk lett, egy lányuk, aki a mi anyukánk" – fogalmazott Korina. Úgy véli, mindenben példaértékű nagyszüleinek élete. Szeretné, hogy ha majd eljön az ideje, őt is úgy szeresse valaki, ahogy a papa szereti, megbecsüli a mamát; és persze ez fordítva is igaz. Korinának pedig talán azért is olyan fontos a nagypapája, mert ő látta először a világra jövetelekor, ő volt ott a szülőszobán, mert az édesapát influenzásan nem engedték be.

Fotók: családi

Hardi Piroska, azaz Mayer Jánosné és Mayer János együtt ért el mindent, együtt teremtettek otthont maguknak Pápán, a jóban-rosszban náluk nemcsak üres szólam, kitartottak egymás mellett akkor is, amikor nehéz volt. Mindig mindent megbeszéltek, vállvetve küzdöttek meg a gondokkal, ez erősítette összetartozásukat. Máig kimutatják szeretetüket, ha morgolódik is egyikük valamin, a következő pillanatban már azon jár az esze, hogyan járhatna a párja kedvében.