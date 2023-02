Magyarországon ötévente zajlik országos fehérgólya-felmérés, de a köztes években is gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME). A felmérés adataiból látható, hogy ez a szám megegyezik a 2019 óta tapasztalt állománynagysággal. Azaz a sok madárfajnál tapasztalt és a fehér gólyánál is kimutatott korábbi állománycsökkenés utóbbi faj esetében az elmúlt pár évben megállt. Ebben minden bizonnyal szerepet játszik a gólyák iránti megnövekedett figyelem, ami évek óta többek között a gólyafészek-karbantartó munkálatoknak is köszönhető, amelyben az áramszolgáltató aktívan közreműködik a madárvédelmi szakemberekkel együtt.

– A gólyák érkezésére nagy erőkkel készülünk minden évben. Jellemzően a vonulási időszak végétől a madarak érkezéséig tartó időszakban, szeptembertől februárig tudunk előre tervezett beavatkozásokat végezni. A visszatérő szárnyasok biztonságos fészkelését és költését áramhálózatunk oszlopaira telepített fészektartókkal segítjük, a meglévő fészkek állapotát pedig a bejárások alkalmával ellenőrizzük, és ahol szükséges, cseréljük. Ha a régebbi, akár több évtizedes gólyafészkek több mázsásra nőnek, emiatt pedig veszélyessé válhatnak, akkor a madárvédelmi szakemberek segítségével a fészekkönnyítésben is segítünk, hogy a visszatérő madarak biztonsággal költhessenek és az áramellátás zavartalanságát se veszélyeztessék. Ahol szükséges, ott új, fonott fészekalapokat is elhelyezünk, ezzel is vonzóbbá téve a fészkelőhelyet a visszatérő gólyák számára – mondta el érdeklődésünkre Kedves Brigitta, az E.ON külső kommunikációs szakértője.

Mint megtudtuk, az elmúlt időszakban Veszprém megyében is történtek madárvédelmi beavatkozások, például Ősiben az Ady Endre úton egy meglévő fészket helyeztek át új fészektartóra, Várpalotán a középfeszültségű hálózat oszlopára került fel biztonságos gólyafészek, Berhidán feszítő szigetelőket cseréltek egy oszlopon és alul vezetett áramkötéseket alkalmaztak a madarak biztonsága érdekében. Ezenkívül Királyszentistván és Szentkirályszabadja térségében a múlt évben a középfeszültségű szabadvezetékes hálózat egy részét több száz méteres szakaszon alakították át madárbarát fejszerkezetekkel és biztonságos feszítőszigetelő-cserékkel. Pécselyen pedig egy áramhálózati meghibásodás kapcsán oszlopot cseréltek, és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetőrével egyeztetve új fészektartó is került az oszlopra.

– Madárvédelem terén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal dolgozunk szoros együttműködésben, a madárvédelmi átalakításokkal kapcsolatos igények többsége tőlük érkezik. Jelenleg a nemzeti parktól nincs nálunk aktív igény, ami az elvégzett madárbarát átalakítások mellett annak is köszönhető, hogy 2019-ben célzott madárvédelmi pályázat részeként a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésében 161 pontos beavatkozás-sorozatot valósítottunk meg a gólyák érkezésére készülve. Számos új madárvédelmi eszközt, fészekalapot helyeztünk el a hálózaton, a régi fészektartókat pedig ellenőriztük és javítottuk – tette hozzá Kedves Brigitta.

A gólyaállomány megóvása érdekében indított programot a Hortobágyi Madárkórház Alapítvány, amely szervesen kapcsolódik az imént említett beavatkozásokhoz. Sámuel Zsuzsanna, az alapítvány madármentője, a Fogadj örökbe egy gólyafészket program vezetője arról tájékoztatta lapunkat, hogy szeretnék a fészkek intenzív megfigyelését széles körben kiterjeszteni a gólyák védelme érdekében. Mint mondta, a programban részt vevő magánszemélyek, cégek, óvodai, iskolai csoportok, jelképesen örökbe fogadhatnak a lakóhelyükön vagy telephelyükön lévő egy vagy akár több gólyafészket. Amíg a madarak itthon vannak, az örökbefogadók rendszeresen figyelik a fészket, s erről feljegyzéseket készítenek a program szervezőitől kapott adatlap segítségével. Probléma esetén azonnal értesítik a program vezetőjét, aki tanácsot ad a teendőkről, szükség esetén pedig megszervezi a bajba jutott gólya mentését. A programba bárki jelentkezhet, aki fontosnak tartja a gólyák védelmét.

képkód: szj0220_golya1-2