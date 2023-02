– Amikor február 6-án a reggeli órákban megcsörrent a telefonom, épp fűtés- és légtechnikai szereléseket végeztünk Veszprémben. Azonnal átszerveztük a munkát, és elindultam a hívásra – mondta a városlődi Speciális Mentőalakulat Alapítvány alapítója és mentésvezetője. Elmondta, hogy Pavelcze Lászlóval, a Huba Resuce24 mentőegység vezetőjével és Borbély Jánossal már korábban több hazai terepen is dolgoztak együtt, és különböző képzéseken is találkoztak, ezért megtiszteltetésnek vette, hogy őt kérték fel a műszaki mentésben segítőjüknek. Orbán beszámolt arról, hogy az első nemzetközi mentése volt a törökországi földrengés sújtotta területen. Elmesélte, hogy nehéz volt eldönteni, mit vigyenek magukkal, hiszen a repülőn súlykorlát is volt, de így is volt olyan csomagjuk, amely 200 kilogrammot nyomott. – Összesen több mint két tonna felszerelést vittünk magunkkal: aggregátorokat, feszítőket, vésőgépeket, elektromos berendezéseket, hiszen nem tudtuk, milyen körülmények közé érkezünk – mesélte. – Egy olajfaliget feldolgozóüzemének a területén, Hatay külvárosában volt a tábor, ahova megérkeztünk kedd hajnalban. Akkor még se víz, se áram, se gáz, se mosdási lehetőség, se üzemanyag-ellátás nem volt – ez utóbbi okozta a legnagyobb nehézséget, mert az első napon a benzinmotoros vágóban csupán annyi üzemanyag volt, hogy a kamerának tudjunk rést vágni – emlékezett vissza.

Forrás: Városlődi Speciális Mentőalakulat Alapítvány

– Egy ilyen mentési akció nagyon speciális és összetett – mondta. Ahol hallottak hangokat, ott elsőként a műszaki mentők felmérik a terepet, utána küldik be a kutyákat, hiszen a legnagyobb segítők ilyenkor a kutyák és vezetőik – ők nem sérülhetnek meg. Ha ők életjelet találnak, akkor hang alapján megpróbálják a legrövidebb és legbiztosabbnak tűnő úton megkezdeni a mentést. Eközben kint kicsivel távolabb egy figyelő áll, akinek a feladata felügyelni azt, hogy a mentés alatt megmozdul-e a ház, érez e további rengést, mert azt azonnal jeleznie kell, hiszen emberek élete múlhat rajta. A mi elsődleges feladatunk az élők keresése és mentése volt. Sajnos a második-harmadik napon egyre több halottat láttunk, és egy életre belénk ivódott az a jellegzetes szag, amit az összeomlott házak alatt éreztünk, és az, amit ott láttunk, a romok alatt. Az idővel futottunk versenyt, és a harmadik, negyedik napon már csak a csodában bíztunk, hogy túlélőket találunk – számolt be elcsukló hangon a műszaki mentő.

Forrás: Városlődi Speciális Mentőalakulat Alapítvány

– Sok mindent láttam különböző mentések alatt, de ami ott volt, azt sosem felejtem el. Volt olyan hozzátartozó, aki segített a feszítővágónál, vagy épp puszta kézzel próbálta a törmeléket kaparni, ásót hozott, vagy ami a keze ügyébe került, hogy segítse a munkánkat. Egyszerre éltem meg a fegyelmezettséget, a példaértékű összefogást, a hálát, az elkeseredettséget, reményvesztettséget és az örömujjongást, boldogságot, amikor élő embert találtunk. A körülöttünk lévő törökök hálával és szeretettel fordultak hozzánk, megöleltek bennünket és bizakodva vártak bennünket az épületeknél. Ha többen lettünk volna, az akkor is kevésnek bizonyult volna ennél a katasztrófánál, de életet menteni így is felemelő érzés volt, és egyben súlyos szolgálat is – zárta le a beszélgetést a törökországi földrengés utáni mentésről Orbán János.