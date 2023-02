Töreky Ferenc elmondta, hogy nagyon hálás mindazon tapolcai és környékbeli vállalkozók, cégek támogatásáért, akik segítettek abban, hogy eredményes legyen a bál.

– A szülői szervezet tagjai és családtagjaik példaértékűen álltak mellénk, Dobó Zoltán polgármester keretéből támogatta a rendezvényt. Éreztük, hogy a közösség által kitűzött nemes cél mindenkinek fontos, szeretnénk, ha az iskola minél korszerűbb lenne, a gyerekek minél jobb körülmények között tanulhatnának. A bevétel felülmúlta várakozásainkat, eleve a felajánlások összege is megközelítette a kétmillió forintot – mondta az elnök. Hozzátette, hogy a bevételt mindenképpen az iskola felújítására fordítják. A tulajdonossal és a fenntartóval egyeztetve döntik el, hogy konkrétan milyen célra, ehhez még a szervezet egyébként igen aktív tagjainak az ötleteit is várják. Felmerült már a korábban megépített mozgáskordinációs pálya karbantartása, az udvar fejlesztése, az ablakok előtti árnyékolás biztosítása, a taposó felújításának lehetősége is.

– Munkánkhoz minden segítséget megkapunk a fenntartótól, valamint a tagintézmény vezetőjétől. Arra törekszünk, hogy a tanári karral és a szülőkkel olyan kapcsolatot alakíthassunk ki, amely segíti az előrelépést a gyerekek érdekében. Eddig különféle sporteszközöket szereztünk be, szeretnénk folytatni a támogatások sorát – mondta Töreky Ferenc.