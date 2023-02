Minden érdeklődőnek, illetve vendégnek jutott egy-egy finom falat a 222 kilós disznóból, amit Szentgálon vásároltak a szervezők, és Antmann József böllér vezetésével dolgozták fel. A munkát már kora reggel megkezdték az udvaron, a téli balatoni gasztronómiai programra a környékről is érkeztek, így mások mellett Kamondi Tamás, egy zánkai étterem tulajdonosa is. A Nivegy-ház udvarán töltötték meg a hurkát és a kolbászt, állandó kevergetés mellett, hatalmas üstben készült a tepertő, az asszonyok pedig az épületben láttak neki a sütésnek, főzésnek, tették be a sütőbe a húsokat, hurkákat, kolbászokat, főztek húslevest, készült párolt káposzta, főtt krumpli is. Közben egymás után helyezték ki a résztvevők a kondérokat a forraltbor-főző versenyhez, amelyen kitűnő italok készültek.

Oláh Kálmán, a zsűri elnöke azt mondta, összesen tizenegyféle bor készült, fehér és vörös nedűből egyaránt. A forralt borok szerinte kitűnőek lettek, amelynek alapja a jó minőségű ital, illetve a finom fűszerezés. Így például a szegfűszeg, a fahéj, kevés cukor vagy méz, illetve ánizs, kis citrom, narancs. Fontos, hogy a fűszerek harmóniában álljanak egymással, és ne nyomják el a bor eredeti ízét. Mindemellett a Nivegy-házban rendeztek süteménykiállítást is, melyre sokféle finomságot hoztak az asszonyok. Mások mellett porcukorral meghintett csörögefánkot, amit Németh Marian készített, de tettek macaront, klasszikus farsangi fánkot és tortákat is az asztalokra. A sokféle finomságot este disznótoros vacsorán fogyasztották el a megjelentek. Azt mondták, a legfontosabb, hogy ilyenkor találkoznak, beszélgetnek egymással, nem beszélve a disznóvágásról, ami régi falusi hagyomány, és ismét összehozta, tovább erősítette a közösséget.

A vidám hangulatú, rengeteg érdeklődőt vonzó eseményt Scherné Illés Eszter vezetésével az Örökségünk Hagyományőrző Egyesület, Lovas Edit elnökletével a Balatoncsicsó Fennmaradásáért Közalapítvány, illetve Schumacher József polgármester és az önkormányzat, valamint a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett meg, utóbbinak Schumacher Zsolt az elnöke.