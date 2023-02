Azért is fontos szemünkkel feltérképezni, milyen gyümölcsfák találhatók kertünk környékén, mert több idegenporzást igényel, azaz, ha nincs másik a közelben, akkor párban kell ültetni. Például az almát. Több fajta is szereti a Bakony hegyoldalait. Akárcsak a meggy, a szilva. Talán csak a kajszinál és a fügénél kell különösen ügyelni a hely kiválasztására, mert melléképületek bejárata közelében lehet csak megfelelő nekik a mikroklíma. Cseszneken a kirándulók, ha a várra remek kilátást nyújtó útvonalakat járnak be, szép körte- és cseresznyefákat is megcsodálhatnak, télen akkor mutatnak igazán jól, ha hó lepi be ágaikat. Naspolya szintén terem a Bakonyban, akkor a legfinomabb, ha későn szedik le, megvárják, míg megcsípi a dér, kicsit megfagy. S a környéken olyan cseresznyét is megehetünk, amely éretten élénksárga színű.

Fotós: Rimányi Zita

A Mezőgazdaságunk vívmányai címmel megtartott előadáson volt szó a bakonyi gyümölcsfákról, amikor a városi könyvtár vendégül látta Szígyártó Dénes kertészmérnököt és Molnár Ferencet, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetségének alelnökét. A szakemberek szavai szerint a gyümölcsfák tenyészterülete általában nagyobb, mint gondolnánk, és érdemes elkerülni a túl sűrű ültetést. Tanácsuk alapján oltvány beszerzésekor figyelni kell arra, hogy a gyökérzetén másod-, harmadrendű és hajszálgyökerek is legyenek megfelelő mennyiségben. Ha megvettük a csemetét, az a legjobb, ha azonnal a helyére kerül. Ha mégsem, ne tegyük egy vödör vízbe, inkább földbe vermeljük. Ültetéskor az alapos beöntözés azért is szükséges, mert kiszorítja az ásás miatt lazává vált talajból a levegőt – különben a gyökereken gombák, penész telepedhet meg. Akár dréncsövet is helyezhetünk a földbe, ami a gyökérzónába vezet, így később könnyebben juttathatunk ide vizet. A bakonyi vadveszély miatt a vadhálóra sem érdemes sajnálni a pénzt, különben körberágják például az őzek, a szarvasok a fiatal fa törzsét. Ha pedig sok a vakondtúrás a kertünkben, az azt jelzi, hogy sok az apró kártevő, amit árthat a gyümölcsfának, ugyanis azokkal táplálkozik a járatokban élő állat.

A kertbarátok a rendszeres tapasztalatcsere miatt szeretnének Zircen is csoportot alakítani, a borzavárihoz hasonlót. Idén nemzetközi találkozót is szerveznek, pályázatok révén közös eszközöket vásárolhatnak.